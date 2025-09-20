خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

ثبت ۱۷۴ هزار طرح اشتغال در کشور / مازندران با بیش از ۳۷ هزار طرح

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ثبت بیش از ۱۷۴ هزار طرح اشتغال در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، گفت: این آمار در استان مازندران ۳۷ هزار و ۹۲۱ طرح و ۳۶۱ رسته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید مالک حسینی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان در سالن شهید رجایی استانداری مازندران برگزار شد بر اهمیت توسعه اشتغال ویژه زنان سرپرست خانوار و شاغل در استان مازندران تأکید کرد.

وی افزود: برگزاری این جلسه به عنوان اولین جلسه ملی در سطح استان مازندران، نشان‌دهنده عزم جدی وزارتخانه و نمایندگان استانی برای ارتقای اشتغال زنان است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت ۱۱ دستگاه ملی در حوزه اشتغال و تأمین منابع اعتباری مرتبط با مشاغل خانگی گفت: در این جلسه، گزارش‌های عملکرد سال گذشته دستگاه‌های ملی و استانی ارائه شد که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۴۹ هزار فرصت شغلی در استان مازندران شناسایی و ایجاد شده است.

حسینی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان مازندران بالاتر از میانگین کشوری است و این نکته امیدبخشی برای آینده اشتغال زنان در این منطقه به شمار می‌رود.

وی همچنین به اهمیت تخصیص منابع اعتباری اشاره کرد و گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، منابع اعتباری اشتغال به صورت شهرستانی شناسایی و توزیع می‌شود و تلاش می‌کنیم این منابع به صورت هدفمند و متناسب با نیازهای زنان سرپرست خانوار و شاغل استان مازندران اختصاص یابد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر سهم قابل توجهی از اعتبارات اشتغال در حوزه مشاغل خانگی به سازمان‌هایی مانند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان بهزیستی و بنیاد سپهر نوین اختصاص یافته است که هر یک نقش مهمی در توانمندسازی زنان استان ایفا می‌کنند.

حسینی با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه اشتغال، تصریح کرد: با مدیریت بهینه منابع، پیگیری دستگاه‌های مرتبط و همراهی نمایندگان استانی، امیدواریم بتوانیم عقب‌ماندگی‌های اشتغال استان مازندران را جبران کنیم.

وی همچنین به اجرای سه لایه نظارت برای اشتغال ثبت‌شده اشاره کرد و گفت: نظارت از طریق پیامک، تماس تلفنی و بازدیدهای میدانی از پروژه‌ها انجام می‌شود تا کیفیت و اثربخشی برنامه‌ها تضمین شود.

حسینی ادامه داد: با تلاش مستمر دستگاه‌ها و همکاری همه جانبه، شاهد رشد و توسعه اشتغال زنان در استان باشیم و این مسیر به طور ویژه در سال‌های آتی نیز پیگیری خواهد شد.

وی گفت: کل اعتبارات اشتغال استان مازندران ۳.۵ همت در سال گذشته بوده که ۶۹ درصد این اعتبارات پرداخت شده است.

