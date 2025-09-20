خبرگزاری کار ایران
نماینده مردم بابل در مجلس:

عملکرد بانک‌ها در حوزه اشتغال نمره قابل قبول ندارد؛ تاکید بر لزوم هماهنگی و شفافیت در اشتغال زنان

نماینده مردم بابل در مجلس از عملکرد بانک‌ها در حوزه اشتغال انتقاد کرد و آن را «غیرقابل قبول» خواند و مشکلات اصلی اشتغال زنان را ناهماهنگی بین‌بخشی و ضعف نظارت بر قوانین حمایتی دانست و بر لزوم شفافیت آماری و ایجاد ساختار هماهنگ‌کننده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد فاطمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور برگزار شد، با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در حوزه اشتغال، گفت: تسهیلات بانکی و اشتغال لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اما عملکرد بانک‌ها در این حوزه نمره قابل قبولی دریافت نمی‌کند.

وی به بررسی علل عدم توفیق قابل قبول در حوزه اشتغال زنان پرداخت و چالش‌های متعددی را برشمرد و اولین مشکل اساسی را «عدم هماهنگی بین‌بخشی» دانست و بیان کرد: نهاد هماهنگ‌کننده‌ای که بتواند همه دستگاه‌های مرتبط با اشتغال زنان را ساماندهی کند، وجود ندارد و سیاست واحدی نیز در این زمینه اتخاذ نمی‌شود.

 نماینده مردم در مجلس همچنین به «عدم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با حوزه اشتغال» و «نبود سیاست‌گذاری یکپارچه» اشاره کرد که به گفته وی، منجر به «موازی‌کاری» در اجرای برنامه‌ها می‌شود.

 وی ضعف در اجرای قوانین حمایتی را یکی دیگر از معضلات دانست و اظهار داشت: قوانین خوبی در حوزه اشتغال داریم، اما متأسفانه در مرحله اجرا، سازوکارهای نظارتی به خوبی عمل نمی‌کند.

فاطمی همچنین بر لزوم توجه به مشاغل فناورانه در کنار مشاغل خانگی تأکید کرد و گفت: تمرکز بر درآمدهای غیررسمی کافی نیست و باید به مشاغل فناورانه توجه بیشتری شود.

وی همچنین به تکرار پروژه‌ها بدون ارزیابی نهایی، کمبود اطلاعات و پایش آماری دقیق و ضعف در هم‌افزایی بین سازمان‌های مربوطه اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه اشتغال زنان حتماً باید از پتانسیل‌های گروه‌های مردم‌نهاد استفاده کنیم.

این نماینده مجلس در پایان، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت اشتغال، به‌ویژه برای بانوان، پیشنهاد داد و گفت: ایجاد ساختار هماهنگی بین‌بخشی، ایجاد بانک اطلاعاتی برای پایش مستمر وضعیت اشتغال، اصلاح فرایند آموزش و مهارت‌آموزی متناسب با نیازهای بازار کار و توانمندسازی نهادهای محلی و نهادهای مردمی برای ایجاد اشتغال پایدار.از جمله این راهکارها محسوب می‌شود.

فاطمی در انتها خواستار شفافیت آماری در ارائه تسهیلات اشتغال زنان شد و تاکید کرد: «در حوزه اشتغال زنان تسهیلات می‌دهند، آمار دهند تا به طرح آینده‌نگر برسیم.

