مدیرکل بحران استانداری اصفهان:
زلزله ۳.۶ ریشتری جندق خسارتی در پی نداشت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زلزلهای به بزرگی ۳.۶ ریشتر صبح امروز در شمالشرق جندق از توابع شهرستان خور و بیابانک رخ داد که خسارتی نداشت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشهفروش اظهار کرد: زلزلهای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز در شمالشرق جندق از توابع شهرستان خور و بیابانک رخ داد.
وی افزود: این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست و بلافاصله چهار تیم ارزیاب به مناطق مرتبط اعزام شدند که پس از بررسیهای اولیه، گزارشی از خسارات احتمالی این زلزله واصل نشده است.