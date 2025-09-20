خبرگزاری کار ایران
مدیرکل بحران استانداری اصفهان:

زلزله ۳.۶ ریشتری جندق خسارتی در پی نداشت

زلزله ۳.۶ ریشتری جندق خسارتی در پی نداشت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زلزله‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر صبح امروز در شمال‌شرق جندق از توابع شهرستان خور و بیابانک رخ داد که خسارتی نداشت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش اظهار کرد: زلزله‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز در شمال‌شرق جندق از توابع شهرستان خور و بیابانک رخ داد.

وی افزود: این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست و بلافاصله چهار تیم ارزیاب به مناطق مرتبط اعزام شدند که پس از بررسی‌های اولیه، گزارشی از خسارات احتمالی این زلزله واصل نشده است.

 

