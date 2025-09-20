خبرگزاری کار ایران
مدیرکل استاندارد لرستان:

۲۵ وسیله بازی فاقد تاییدیه استاندارد در پارک‌های شهر دورود پلمب شدند

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: ۲۵ وسیله بازی فاقد تاییدیه استاندارد در پارک‌های شهر دورود به منظور صیانت از سلامت و ایمنی کودکان و خانواده‌ها پلمب و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، مرتضی رهنما امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و حفظ جان کودکان و خانواده‌ها صورت گرفته است. 

وی افزود: وسایل بازی از جمله تجهیزات، مشمول استاندارد اجباری هستند و بهره‌برداری از آن‌ها بدون دریافت تاییدیه رسمی تخلف قانونی و تهدیدی برای سلامت عمومی به شمار می‌رود چراکه علاوه بر خطرات ایمنی، تبعات حقوقی نیز به همراه دارد و متخلفان ضمن توقف فعالیت، به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. 

مدیرکل استاندارد لرستان با بیان اینکه نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، از بهره‌برداران وسایل بازی خواست نسبت به اخذ تاییدیه استاندارد اقدام و با رعایت ضوابط، ایمنی و آرامش شهروندان را تضمین کنند. 

رهنما خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا استفاده از وسایل بازی غیراستاندارد، مراتب را به سامانه‌های اطلاع‌رسانی اداره کل استاندارد لرستان گزارش دهند.

