کاهش ۴۰ درصدی حجم مخازن سدهای لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، داریوش حسن‌نژاد روز شنبه بیست و نهم شهریور ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان اظهار کرد: حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱میلیون متر مکعب است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۳درصد از مخازن سدهای لرستان پر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۲۷.۹۶ میلیون متر مکعب گزارش شده است که در این مقایسه سدخان آباد با ۲۸۰درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب را داشته است واین درحالی است که سد ایوشان، ۵۹ درصد کاهش وسد مروک، ۳۳ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۳۳متر مکعب بر ثانیه و میزان آب خروجی از سدها ۳.۷۱ متر مکعب برثانیه می‌باشد.

حسن نژاد با تشریح وضعیت منابع آب زیر زمینی استان بیان داشت: متوسط تغییرات سطح آب زیرزمینی محدوده‌های بیلان استان در مرداد ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ماه سال گذشته حدود ۱.۳ متر افت داشته است که معادل کاهش حجمی حدود ۹۲ میلیون مترمکعب می‌باشد.

وی تصریح کرد: حجم افت در حوضه کرخه در مرداد ماه ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۳ حدود ۴۷ میلیون مترمکعب می‌باشد و بیشترین تغییرات افت در این حوضه مربوط به دشت الشتر با حدود ۲.۴ متر افتِ سطح آب و کسری مخزن حدود ۱۴.۸ میلیون متر مکعب در مرداد ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ماه سال گذشته می‌باشد. از سوی دیگر حجم افت در حوضه کارون بزرگ حدود ۴۶ میلیون مترمکعب بوده و بیشترین تغییرات افت در این حوضه مربوط به دشت بروجرد - دورود با حدود ۱.۳ متر افتِ سطح آب و کسری مخزن حدود ۲۶.۱ میلیون مترمکعب در مرداد ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ماه سال گذشته می‌باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان تاکید کرد: با توجه به کاهش قابل ملاحظه حجم آب موجود پشت سدها و مصارف بالای آب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی، لزوم همکاری کشاورزان دررعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف منابع آبی ضرورت دارد.

