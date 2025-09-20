با پایان مسابقات پرورش اندام خوزستان؛
باشگاههای پرورش اندام اهواز و ماهشهر اول تا سوم شدند
مسابقات پرورش اندام باشگاههای استان خوزستان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، روز گذشته مسابقات پرورش اندام قهرمانی باشگاههای استان در اهواز برگزار و با درخشش ورزشکاران اهوازی و ماهشهری همراه شد.
در پایان این رقابتها، تیم باشگاه عفری اهواز با کسب ۱۶۲ امتیاز عنوان نخست را به دست آورد. همچنین تیم باشگاه انعطاف اهواز با ۱۵۲ امتیاز در جایگاه دوم و تیم هیات ماهشهر نیز با ۸۲ امتیاز مقام سوم را کسب کرد.
نفرات برتر این مسابقات با نظر کمیته فنی هیات بدنسازی و پرورش اندام خوزستان، برای حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی که مهرماه امسال در کرج برگزار میشود، معرفی و اعزام خواهند شد.
بر اساس این گزارش بیش از ۵۰ هزار خوزستانی در رشتههای تحت پوشش هیات بدنسازی و پرورش اندام فعالیت میکنند.