کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ی دما در خوزستان/وزش باد و مواج شدن خلیج‌فارس

کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ی دما در خوزستان/وزش باد و مواج شدن خلیج‌فارس
براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی فردا یکشنبه روند کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح خوزستان پیش بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان گفت:  از اواخر وقت امروز شنبه تا اواسط روز دوشنبه، با توجه به شرایط ناپایداری جو، رشد ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا اواخر هفته سرعت وزش باد‌ها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان، بصورت متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبار‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

شمال خلیج فارس نیز در این ایام در برخی ساعات مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۷.۸ و ایذه با دمای ۱۸.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۴ و کمینه ۳۰.۶ دمای درجه سانتیگراد رسیده است.

