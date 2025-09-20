استاندار گیلان در دیدار با معاون وزیر حمل و نقل روسیه:
بیش از ۵۰ درصد از اراضی مسیر راهآهن رشت – آستارا آزادسازی شد
به گزارش ایلنا از رشت، در تداوم برنامه های سفر استاندار گیلان به مسکو و دیدار وی با معاون وزیر حملونقل فدراسیون روسیه در مسکو، دو طرف بر ضرورت همکاریهای مشترک برای تکمیل سریع راهآهن رشت – آستارا و نقش این پروژه در توسعه ترانزیت کالا میان آسیا و اروپا تأکید کردند.
در این نشست که در راستای برنامه های سفر استاندار گیلان به روسیه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد، روند پیشرفت پروژه راهآهن رشت – آستارا بهعنوان حلقه کلیدی کریدور بینالمللی شمال – جنوب مورد بررسی قرار گرفت.
هادی حق شناس استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح ملی گفت:راهآهن رشت – آستارا حلقه مفقوده کریدور شمال – جنوب است و تکمیل آن میتواند تحولی اساسی در جایگاه ایران بهعنوان مسیر اصلی ترانزیت کالا میان آسیا و اروپا ایجاد کند.
حق شناس با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ درصد از اراضی این مسیر آزادسازی شده و احداث آن با کمترین آسیب زیستمحیطی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: استان گیلان با همه ظرفیتها آماده است اجرای پروژه در سریعترین زمان ممکن ادامه یابد.
وی همچنین با تأکید بر آثار توسعهای این پروژه افزود: اجرای این خط ریلی، علاوه بر تقویت جایگاه ترانزیتی کشور، فرصتهای تازهای برای توسعه بنادر انزلی و آستارا و رونق مبادلات تجاری با روسیه و دیگر کشورهای حاشیه خزر فراهم خواهد کرد.
قدردانی روسیه از ابتکار استاندار گیلان در برگزاری اجلاس استانداران ساحلی خزر
معاون وزیر حملونقل روسیه نیز در این دیدار با اعلام آمادگی کامل کشورش برای همکاری در اجرای راهآهن رشت – آستارا، تکمیل این مسیر ریلی را عاملی مؤثر در افزایش ظرفیت ترانزیت و تقویت بنادر ایران و روسیه در دریای خزر دانست.
وی همچنین ضمن قدردانی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران و استاندار گیلان در برگزاری اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر، بر مشارکت فعال روسیه در این رویداد – که آبانماه امسال به میزبانی گیلان برگزار خواهد شد – تأکید کرد.