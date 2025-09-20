پنج اثر طبیعی چهارمحال و بختیاری در فهرست میراث ملی ثبت شد

به گزارش ایلنا، فریده احمدی اظهار داشت: آبشار نیم‌ساعته در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ، چَه‌سوزون (چَه‌سوزه) در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ، درختان کهنسال سپیدار چندار در شهرستان کوهرنگ،درختان کهنسال چنار دشتک در شهرستان اردل و درختان کهنسال چنار شیاسی در شهرستان اردل جز این پنج اثر ثبت شده می باشند.

وی افزود: با ثبت این پنج اثر جدید، تعداد آثار طبیعی ثبت‌شده از استان چهارمحال و بختیاری در فهرست ملی به ۴۳ اثر افزایش یافت.

احمدی بیان کرد: میراث طبیعی ملی ایران بر اساس قوانین مصوب (تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۶) توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شناسایی، معرفی و ثبت می‌شود.

وی گفت: این آثار شامل محدوده‌های جغرافیایی طبیعی، پدیده‌های کم‌نظیر، نمونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و مناظر بدیع هستند که به دلیل اهمیت و کیفیت ویژه، تحت حفاظت و بهره‌برداری پایدار قرار می‌گیرند. اولین اثر طبیعی ثبت‌شده در این فهرست، کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ بوده است.

انتهای پیام/