پنج اثر طبیعی چهارمحال و بختیاری در فهرست میراث ملی ثبت شد

پنج اثر طبیعی چهارمحال و بختیاری در فهرست میراث ملی ثبت شد
کارشناس ثبت میراث ناملموس و طبیعی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: پنج اثر طبیعی منحصر به فرد این استان در فهرست آثار میراث طبیعی کشور به ثبت رسید.

به گزارش ایلنا، فریده احمدی اظهار داشت:  آبشار نیم‌ساعته در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ،  چَه‌سوزون (چَه‌سوزه) در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ، درختان کهنسال سپیدار چندار در شهرستان کوهرنگ،درختان کهنسال چنار دشتک در شهرستان اردل و درختان کهنسال چنار شیاسی در شهرستان اردل جز این پنج اثر ثبت شده می باشند.

وی افزود: با ثبت این پنج اثر جدید، تعداد آثار طبیعی ثبت‌شده از استان چهارمحال و بختیاری در فهرست ملی به ۴۳ اثر افزایش یافت.

احمدی بیان کرد: میراث طبیعی ملی ایران بر اساس قوانین مصوب (تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۶) توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شناسایی، معرفی و ثبت می‌شود.

وی گفت: این آثار شامل محدوده‌های جغرافیایی طبیعی، پدیده‌های کم‌نظیر، نمونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و مناظر بدیع هستند که به دلیل اهمیت و کیفیت ویژه، تحت حفاظت و بهره‌برداری پایدار قرار می‌گیرند. اولین اثر طبیعی ثبت‌شده در این فهرست، کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ بوده است.

