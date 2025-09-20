مرگ ماموران انتظامی بویراحمد در یک تصادف مرگبار

به گزارش ایلنا از یاسوج، بامداد امروز شنبه بیست نهم شهریورماه، سروان روان کیش جانشین فرمانده پاسگاه روستای مختار و گروهبان یکم رشیدی خواه بدلیل تصادف مرگبار سقوط ماشین سمند در حین ماموریت به زیر پُل روستای مُختار بویراحمد، جان خود را از دست دادند.

روستای مُختار در ۱۵ کیلومتری شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.

