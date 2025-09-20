خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

معیشت مردم و امنیت غذایی در اولویت است

معیشت مردم و امنیت غذایی در اولویت است
کد خبر : 1688429
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر ضرورت تعیین راهبردی و نقشه راه در راستای پیشبرد اهداف جهاد کشاورزی و تامین امنیت غذایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  فرامرز حریری‌مقدم صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این سازمان، تامین و توزیع کالاهای اساسی و نیازمندی‌های مردم را از اولویت‌های اصلی این سازمان برشمرد.

وی اضافه کرد: هدف ما این است که در تامین مایحتاج اساسی مردم مشکلی ایجاد نشود و همواره باید تلاش کنیم تا دسترسی به کالاهای اساسی برای همه اقشار جامعه فراهم باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه سخنان خود بر پیگیری جدی سامانه ره آوا تاکید کرد و گفت: باید با جدیت تمام مرغداران و فروشندگان مرغ را مجاب به عضویت در این سامانه کنیم تا بتوانیم با مدیریت صحیح از بروز هرگونه مشکل در تامین  و توزیع مرغ مورد نیاز استان جلوگیری کنیم.

حریری‌مقدم همچنین از ارزیابی عملکرد ماهانه معاونین و مدیران خبر داد و افزود: ارزیابی عملکرد به صورت ماهانه انجام خواهد شد تا بتوانیم نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را توسعه و پشتیبانی کنیم. همچنین، بازدیدهای ماهانه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پیگیری مستمر اعتبارات ملی و استانی، ساماندهی روند پرداخت تسهیلات کشاورزی بر اساس چارچوب و دستورالعمل مشخص، از دیگر نکاتی بود که رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین در این مراسم بر آن تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، درپایان با قدردانی از خدمات حمید رضا تبسمی، مدیر قبلی ، امیر فرمانبر را به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی و ارزیانی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهادکشاورزی استان قزوین  معرفی کرد.

