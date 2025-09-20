مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:
کاهش ۲۱ درصدی مرگهای حوادث رانندگی طی پنج ماهه نخست امسال
مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: طی پنج ماهه نخست امسال ۱۹۱ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش داشت.
به گزارش ایلنا، علی عباسی افزود: بر اساس آمارها، ۱۵۰ نفر از تلفات تصادفات پنج ماهه امسال را مردان و مابقی را نیز زنان تشکیل دادهاند.
وی افزود: شهرستانهای دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب بابل با ۳۱، آمل با ۲۶ و ساری با ۲۵ فوتی و این در حالی است که در شهرستان رامسر فوتی گزارش نشده است.
مدیرکل پزشک قانونی مازندران گفت: از ۱۹۱ کشته تصادفات پنج ماهه، ۱۴۲ نفر در حوادث برون شهری و راه روستایی (با کاهش ۲۴ درصدی ) و ۴۹ نفر در حوادث درون شهری، ( با کاهش ۱۴ درصدی ) گزارش شده است.
وی افزود: ۶ هزار و۱۲۷ نفر طی پنج ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان، رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از مهمترین شاخصههای توسعهیافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست وبرای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی استان میتوانند در امر فرهنگسازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامهریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشتهها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.