به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور برگزار شد، با تاکید بر اهمیت نقش بانوان در جامعه، اظهار داشت: فارغ از نگاه جنسیتی، فرصت مساوی و شایسته‌سالاری در انتصابات مدنظر ما است.

وی با ابراز اعتقاد عمیق به توانمندی بانوان در اتخاذ تصمیمات کلان و راهبردی، افزود: این مسیر با رویکردی عدالت‌محور و شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی و نهادهای اجرایی ادامه خواهد داشت. توانمندی و ظرفیت‌های بالقوه این قشر از جامعه توجه ویژه‌ای دارم.

استاندار مازندران تاکید کرد: این انتصابات نه تنها به تقویت روحیه اعتماد به نفس در زنان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها و افزایش کارایی اداری داشته باشد.

وی به تشریح اقدامات صورت گرفته در سایر حوزه‌ها پرداخت و مسئله پسماند را به عنوان "ابرچالش و ابربحران استان" معرفی کرد و از پیشرفت ۷۰ درصدی در حل این بحران تا پایان سال‌جاری خبر داد و بیان داشت: مابقی این معضل در سال آتی مرتفع خواهد شد.

یونسی همچنین از پیگیری اجرای طرح فاضلاب شهری در چند فاز خبر داد و اعلام کرد: در فاز یک شهرهای نکا، بهشهر، گلوگاه و میاندرود و در فاز دوم قائم‌شهر، بابل، آمل، ساری و نور کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی در خصوص پروژه‌های عمرانی، از آماده‌سازی ۱۱۸۳ پروژه نیمه‌تمام برای بهره‌برداری خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با هدف‌گذاری که به اتفاق فرمانداران و بخشداران صورت دادیم، آماده بهره‌برداری است.

یونسی اعلام کرد که پل کابلی پل سفید که سال‌ها بر زمین مانده بود، با دو پیمانکار در حال اجرا است و خرداد سال آینده افتتاح می‌گردد. همچنین پل سه راه جویبار تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی خبر تصویب طرح منطقه آزاد مازندران را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت اعلام کرد و گفت: با حمایت‌های رئیس جمهور محترم، توانستیم طرح منطقه آزاد مازندران را تصویب کنیم که بزودی با حضور رئیس جمهور بصورت رسمی افتتاح و شروع بکار خواهد کرد.

