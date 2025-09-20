در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
کمبود فضاهای آموزشی و ترافیک دانشآموز معضل بزرگ خراسان جنوبی
ضرورت توجه فرایندهای آموزشی نیروهای ماده ۲۸
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استانها از وجود مشکلات بسیار در حوزههای آموزشی این استان به خصوص در حوزه آموزش و پرورش ابراز ناخرسندی کرده و گفت: پهناوری و گستردگی که استان دارد سبب شده تا در برخی از زمینهها مشکلات خاص خود را داشته باشد. یکی از معضلاتی که خراسان جنوبی با آن دستوپنجه نرم میکند و مشکلاتی را بر سر راه این استان قرار داده، موضوع کمبود فضاهای آموزشی است. حتی در شهرستان بیرجند هم به عنوان مرکز استان با مشکل کمبود فضاهای آموزشی روبرو هستیم.
حسین فنودی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: کمبود فضاهای آموزشی در استان خراسان جنوبی به حدی است که تعداد زیادی از مدارس دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در این استان به صورت 2 شیفت فعالیت میکنند. این موضوع در مدارس شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش با معضلات دیگری از جمله ساعت آموزشی همراه است. یادآوری این نکته ضروری است که مدارس فنیوحرفهای و کاردانش باید در روز حدود 7 ساعت فعالیت داشته باشند. شیفت اول اگر از ساعت 7 صبح فعالیت خود را آغاز کنند، باید تا ساعت 2 بعدازظهر فعالیت داشته باشند. بر این اساس فعالیت شیفت دوم مدارس فنیوحرفهای و کاردانش نیز باید از ساعت 2 بعدازظهر آغاز شود که قاعدتاً فعالیت این مدارس تا بخشی از شب ادامه خواهد داشت. این وضعیت به لحاظ آموزشی مشکل خاصی را به وجود میآورد و در ادامه معضلاتی را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: موضوع ترافیک دانشآموز در استان خراسان جنوبی مسئله دیگری است که باید به آن پرداخته شود. در حال حاضر در مقطع متوسطه اول با این مشکل روبرو هستیم و قطعاً تا 2 یا 3 سال آینده این ترافیک در مقطع متوسطه دوم بیشتر خواهد شد و مشکلات بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت. در واقع در مقطع متوسطه دوم موضوع ترافیک دانشآموز بسیار زیادتر از گذشته خواهد بود. بنابراین باید یک فکر اساسی برای مقطع متوسطه دوم و به خصوص شاخههای فنیوحرفهای و کارودانش بشود تا این استان را از چالش کمبود فضاهای آموزشی خارج کند. چنین وضعیتی همکاری و همگرایی همهجانبه را میطلبد. گرچه در بحث خیرین مدرسهساز وعدههایی داده شده است، اما در واقع موضوع توسعه فضاهای آموزشی در استان خراسان جنوبی خواسته مردم و خواسته والدین محسوب شده و باید در این راستا تدابیر ویژهای اندیشیده شود.
عدم برگزاری امتحانات نهایی در پایه نهم یک معضل آموزشی است
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها از عدم برگزاری امتحانات نهایی در پایه نهم به عنوان یک معضل آموزشی یاد کرده و اظهار داشت: موضوع دیگر مربوط به پایه نهم مقطع متوسطه اول است. پایه نهم، دقیقاً پایهای است که دانشآموز باید فرایند آموزشی خود را سپری کرده و برای ورود به پایه دهم در مقطع متوسطه دوم انتخاب رشته انجام دهد. متأسفانه مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که آزمون امتحان نهایی در پایه نهم انجام نمیشود. به علت آنکه برگزاری امتحانات و آزمونهای پایه نهم و تصحیح برگههای دانشآموزان مقطع متوسطه اول توسط مدرسه و دبیران آموزشی طراحی شده و انجام میشود، اکثر دانشآموزان با نمرات بالایی قبول میشوند و سال تحصیلی پایه نهم را پشت سر میگذارند. بر این اساس دقتی که باید در این خصوص اعمال شود، وجود ندارد.
فنودی تصریح کرد: با این شرایط که اکثر دانشآموزان با نمرات و رتبههای بالایی در پایه نهم قبول شدهاند، قاعدتاً اولویتهای بالایی در فرایند انتخاب رشته نیز دارند و همین موضوع سبب ایجاد ترافیک دانشآموز در مدارس به ویژه مقطع متوسطه دوم میشود و باعث خواهد شد تا فرایند ثبتنام در این مدارس با معضلات بسیاری روبرو باشد. شاید در برخی از مدارس وضعیت نسبتاً بهتری وجود داشته باشد، اما در بسیاری از مدارس با مشکل ترافیک دانشآموز و فرایند ثبتنام مواجه هستیم. وضعیت به گونهای است که بسیاری از دانشآموزان به دلیل ایجاد این شرایط، حتی در مدارس نزدیک به محل زندگی خود نیز نمیتوانند ثبتنام کنند. در بسیاری از مدارس مقطع متوسطه دوم، اولویت ثبتنام با دانشآموزان دارای رتبه 95 است و اگر کلاسها به حدنصاب نرسید، میتوانند دانشآموزان دارای رتبههای پایینتر را نیز ثبتنام کنند.
وی بیان داشت: در نظامهای آموزشی پیشین در پایه سوم راهنمایی، امتحانات به صورت نهایی برگزار میشد و همین امر تفکیک دانشآموزان به لحاظ آموزشی را آسانتر میکرد. امتحانات نهایی کیفیت آموزشی دانشآموزان را بهتر مشخص کرده و شرایط ثبتنام آنها را در مقطع دبیرستان و در نتیجه انتخاب رشته متناسب میساخت. در واقع امتحانات نهایی سره را از ناسره مشخص میکرد و سبب میشد تا بهتر بتوان دانشآموزان را در انتخاب رشته تحصیلی، هدایت کرد. شاید برگزاری امتحانات نهایی هزینهبر باشد، اما به هر حال باید پایه نهم تحصیلی دارای دقت خاصی در فرایندهای آموزشی دانشآموزان باشد. موضوعی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
توجه ویژهای به خراسان جنوبی در حوزه آموزش و پرورش بشود
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استانها تأکید کرد: موضوع بعدی که در استان خراسان جنوبی وجود دارد، ایجاد برابری است. بسیاری از استانهای کشور از جهات مختلف به خصوص وضعیت اقتصادی، شرایط و وضعیت خوبی دارند. اما خراسان جنوبی، استان صنعتی و کشاورزی نیست و در واقع یک استان گرم و خشک و کویری است. در این راستا میطلبد توجه ویژهای به استان به خصوص در حوزه آموزش و پرورش بشود. مشکلاتی که بر سر راه مباحث آموزشی این استان وجود دارد، کم نیست و میطلبد با در نظر گرفتن تدابیر ویژه و انجام اقدامات اساسی در این حوزه، مشکلات آموزشی این استان را کاهش داد.
فنودی ابراز داشت: خراسان جنوبی استان هم مرز با یزد محسوب میشود. یزد یک استانی است که از یک سو در آزمونهای نهایی رتبه نخست را دارد و از سوی دیگر سالهاست در کنکور رتبه نخست را کسب میکند. البته استان خراسان جنوبی نیز در این حوزهها رتبه دوم را داراست. در این راستا خواستار تبادل اطلاعات، تبادل تجربیات و به واقع تجربهگردانی در حوزههای آموزشی با استانهای دیگر به خصوص استان یزد هستیم. باید این موضوع مدنظر قرار گیرد و بررسی شود که استان یزد چه اقداماتی را در فرایندهای آموزشی انجام میدهد که هر ساله میتواند رتبههای نخست را کسب کند. هر چند ممکن است استان خراسان جنوبی شرایط استان یزد را نداشته باشد، چرا که یزد از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار است و در مقابل خراسان جنوبی صنعت و کشاورزی خاصی ندارد.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر در خصوص سیاستزدگی در فرایندهای آموزشی است. متأسفانه در بسیاری از استانها سیاست وارد فضاهای مدیریتی آموزش میشود و همین مسئله در نوع خود آسیبزا است. در بسیاری از موارد با تغییر دولتها، تمامی سمتها از مدیران کل دستگاههای اجرایی گرفته تا حتی نگهبانان و اتوبوسرانی نیز دستخوش تغییرات میشوند و جابجایی صورت میگیرد. البته این موضوع تحت اختیارات دولتها است، اما باید در نظر داشت که سیاستزدگی و تغییرات اینچنینی در حوزههای آموزشی سبب بروز آسیب در مدیریت حوزههای آموزشی میشود.
ضرورت توجه فرایندهای آموزشی نیروهای ماده 28
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استانها به موضوع نیروهای انسانی حوزه آموزشی اشاره کرده و گفت: بهرغم اینکه در سالهای گذشته در بحث نیروهای انسانی حوزه آموزشی با مشکلاتی همراه بودیم، خوشبختانه در سال جاری این مشکلات کمتر شده و وضعیت نسبتاً بهتری را شاهد هستیم. با دعوت بکار نیروهای فارغالتحصیل از دانشگاه فرهنگیان، بکارگیری نیروهای انسانی از طریق ماده ۲۸ و اخذ ساعتهای اضافهکاری همکاران بازنشسته، خوشبختانه موضوع نیروی انسانی در حوزه آموزشی به سرانجام رسیده است. بهترین نیروهای انسانی حوزه آموزشی که میتوانند در مدارس به تدریس بپردازند، نیروهایی هستند که از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب میشوند. فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان، مطالب درسی مشخصی را فرا گرفتهاند و آموزشهایی را دیدهاند که به حرفه و شغل معلمی و دبیری اختصاص دارد و برای همین فرایند تربیت شدهاند. بالتبع در مدارس نیز همین آموزشها را به دانشآموزان ارائه میدهند. در حال حاضر دانشگاه فرهنگیان همین وظیفه را بر عهده دارد.
فنودی افزود: اما به دلیل کمبود نیروهای انسانی آموزشی، در بسیاری از موارد مجبور به برگزاری آزمونهای استخدامی و بکارگیری نیروهای آموزشی از طریق ماده 28 هستیم تا بتوانیم همکاران فرهنگی در این حوزه را استخدام کنیم. نیروهای انسانی که از این طریق وارد فضاهای آموزشی مدارس و آموزش و پرورش میشوند، در رشتههای متفاوتی تحصیل کرده و فارغالتحصیل شدهاند و بالتبع شرایط سختی را در پیش رو خواهند داشت. شرایط آموزشی که این نیروها سپری کردهاند، مانند دانشگاه فرهنگیان نیست. شرایطی که دانشگاه فرهنگیان مهیا میکند، سبب خواهد شد تا نیروهای انسانی تنها برای کلاس درس دانشآموزان تربیت شوند. اما نیروهای انسانی که در سایر دانشگاهها تحصیل کردهاند، تجربه چنین شرایطی را ندارند. در این راستا میطلبد که برای نیروهای انسانی حوزه آموزشی پذیرفته شده و بکارگیری شده از طریق آزمونهای استخدامی و ماده 28، فرایندهای آموزشی بسیار مشخصی توسط اساتید زُبده و مجرب در نظر گرفته شود تا بتوانند در مدارس موفق عمل کنند.