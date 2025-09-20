رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
ظرفیت بینظیر زنان روستایی در بومگردی/ لزوم حمایت از «اقتصاد دیجیتال»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر اهمیت اشتغال خرد، بهویژه برای زنان و ظرفیت بومگردی روستایی تاکید کرد. وی همچنین خواستار حمایت از اقتصاد دیجیتال شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی صبح شنبه در جلسهی شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران که با حضور معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور برگزار گردید، به بررسی چالشها و فرصتهای اشتغال در استان پرداخت.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اشتغال خرد در استان در وضعیت بالایی قرار دارد، افزود: این وضعیت به ویژه در حوزه بانوان از اهمیت خاصی برخوردار است و نیاز به توجه و برنامهریزی دقیق دارد.
وی با اشاره به روند رو به رشد "اقتصاد دیجیتال"، این حوزه را مورد استقبال عمومی دانست و تصریح کرد: باید زمینه را برای فعالیت فارغالتحصیلان در این عرصه فراهم کنیم تا از پتانسیلهای موجود به بهترین نحو بهرهبرداری شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به تحول نگاه جدید در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: این نگاه باید مبنای برنامهریزیهای آتی قرار گیرد.
وی با تاکید بر ظرفیت بینظیر بانوان در استان، به ویژه در مناطق روستایی، اظهار داشت: بومگردی یکی از مهمترین این ظرفیتهاست که میتواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی روستاها ایفا کند و باید به این حوزه توجه بیشتری شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود همچنین به برنامههای مدیریت استان اشاره کرد و بیان داشت: استاندار برنامههای خوبی در استان دارد و پروژههای طولانی را در دستور کار قرار داده است که نشاندهنده عزم جدی برای توسعه است.
بابایی کارنامی به فعالیتهای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در زمینه حقوق بانوان پرداخت و اعلام کرد: چند طرح ویژه بانوان در کمیسیون اجتماعی در دستور کار قرار دارد، از جمله طرح صیانت از حقوق زنان است.
وی با تاکید بر اهمیت این طرحها، خواستار حمایت و همکاری بیشتر نهادهای مالی شد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس به نقش حیاتی بانکها در تحقق اهداف توسعهای اشاره کرد و از آنها خواست: بانکهای خصوصی نیز بیشتر پای کار بیایند و از منابع آنها استفاده شود تا چرخه اقتصادی استان با شتاب بیشتری به حرکت درآید و شاهد تحول در حوزه اشتغال، به ویژه برای زنان باشیم.