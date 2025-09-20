بیش از ده هزار واحد مسکونی حوزه نهضت ملی در استان در حال ساخت است

به گزارش ایلنا، رضا حامی روز شنبه بیست و نهم شهریور ماه در حاشیه بازدید میدانی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حوزه نهضت ملی در استان قریب به ۱۵۷ هزار نفر ثبت‌نام که حدود ۳۷ هزار نفر از آن‌ها واجد شرایط و تأیید نهایی شده‌اند.

وی با ذکر این نکته که در سطح استان ده هزار و ۲۰۳ واحد مسکونی در حوزه نهضت ملی در حال ساخت است، تصریح کرد: از این تعداد چهار هزار و ۷۵۳ واحد در خرم آباد و مابقی در سایر شهرهای استان با درصد پیشرفت فیزیکی مختلف در حال ساخت هستند.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی لرستان ادامه داد: در ساخت پروژه‌های مسکن چالش‌هایی هم وجود دارد که اولین موضوع مربوط به بحث تأمین زمین مناسب است که با توجه به نوعیت خاک و توپوگرافی در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

حامی با اشاره به اینکه در یکی از پروژه‌ها برای آماده‌سازی حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری صورت گرفته است، افزود: عدم پرداخت سهم آورده متقاضیان در موعد مقرر یکی دیگر از مشکلات است که انتظار داریم متقاضیان محترم اختصاص داده شده به پروژه‌ها به این مسئله توجه نمایند.

وی همچنین به موضوع مهم‌عدم برقراری تسهیلات بانکی پروژه‌ها هم گریزی زد و گفت: بخش زیادی از تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن بر عهده بانک‌هاست.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان در ادامه سخنان خود بیان کرد: متأسفانه کمتر از پنج هزار واحد از واحدهای نهضت ملی در حال ساخت به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند که با ادامه این روند شاهد کندی در اجرای پروژه‌های ساخت مسکن خواهیم بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد استان و مدیرکل راه و شهرسازی و همکاری و همراهی بانک‌های عامل، این مشکل به زودی مرتفع شده و روند اجرایی پروژه‌ها شتاب گیرد.

انتهای پیام/