به گزارش ایلنا، بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست، میزان ذرات معلق در سردشت به بیش از ۸۲۰ و در مهاباد به ۴۴۳ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است؛ رقمی که چندین برابر حد مجاز و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

هادی احمدپور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت اظهار کرد: هوای این شهرستان اکنون در وضعیت خطرناک قرار دارد و میزان آلودگی ۶ برابر بالاتر از حد مجاز ثبت شده است.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم این آلودگی بر بیماران قلبی، تنفسی و جانبازان شیمیایی تأکید کرد: منشأ گرد و غبار کشورهای همسایه است و با وزش باد شدید به منطقه نفوذ کرده و همچنان در حال گسترش است.

در مهاباد نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است. فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان، گفت: میزان ذرات معلق در هوا به ۴۴۳ میکروگرم رسیده و تمام گروه‌های سنی در معرض خطر هستند. از شهروندان خواسته می‌شود در خانه بمانند و از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

ادارات محیط زیست در هر دو شهرستان از مردم خواسته‌اند ضمن اجتناب از فعالیت در فضای باز، در صورت ضرورت از ماسک‌های مناسب استفاده کنند.

انتهای پیام/