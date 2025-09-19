خبرگزاری کار ایران
هشدار قرمز آلودگی هوا در سردشت و مهاباد؛ نفس‌ها به شماره افتاد

با ورود موج جدیدی از گرد و غبار به شمال‌غرب کشور، هوای شهرستان‌های سردشت و مهاباد وارد وضعیت «بسیار ناسالم و خطرناک» شد.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست، میزان ذرات معلق در سردشت به بیش از ۸۲۰ و در مهاباد به ۴۴۳ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است؛ رقمی که چندین برابر حد مجاز و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

هادی احمدپور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت اظهار کرد: هوای این شهرستان اکنون در وضعیت خطرناک قرار دارد و میزان آلودگی ۶ برابر بالاتر از حد مجاز ثبت شده است.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم این آلودگی بر بیماران قلبی، تنفسی و جانبازان شیمیایی تأکید کرد: منشأ گرد و غبار کشورهای همسایه است و با وزش باد شدید به منطقه نفوذ کرده و همچنان در حال گسترش است.

در مهاباد نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است. فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان، گفت: میزان ذرات معلق در هوا به ۴۴۳ میکروگرم رسیده و تمام گروه‌های سنی در معرض خطر هستند. از شهروندان خواسته می‌شود در خانه بمانند و از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

ادارات محیط زیست در هر دو شهرستان از مردم خواسته‌اند ضمن اجتناب از فعالیت در فضای باز، در صورت ضرورت از ماسک‌های مناسب استفاده کنند.

 

