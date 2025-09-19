خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی یک فروشگاه در نمک‌آبرود چالوس

آتش‌سوزی یک فروشگاه در نمک‌آبرود چالوس
فرماندار چالوس ضمن اعلام حادثه آتش‌سوزی گسترده در بزرگترین فروشگاه لباس، از تشکیل ستاد بحران برای مهار حریق خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرماندار چالوس ضمن اعلام حادثه آتش‌سوزی گسترده در بزرگترین فروشگاه لباس، از تشکیل ستاد بحران برای مهار حریق خبر داد.

یحیی یوسف‌پور، افزود: یکی از بزرگترین فروشگاه‌های لباس چالوس در منطقه نمک آبرود طعمه حریق شده و ستاد بحران برای مهار این آتش تشکیل شده است.

فرماندار چالوس افزود: با توجه به حجم وسیع آتش‌سوزی، خودروهای آتش‌نشانی از شهرهای هچیرود، چالوس، کلارآباد، نوشهر و شهرک نمک آبرود به منطقه اعزام شدند تا عملیات اطفای حریق را آغاز کنند.

وی همچنین تاکید کرد که تلاش‌ها برای کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن به دیگر مناطق همچنان ادامه دارد و تحقیقات برای شناسایی علت وقوع آتش‌سوزی آغاز شده است.

