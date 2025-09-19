آتشسوزی یک فروشگاه در نمکآبرود چالوس
فرماندار چالوس ضمن اعلام حادثه آتشسوزی گسترده در بزرگترین فروشگاه لباس، از تشکیل ستاد بحران برای مهار حریق خبر داد.
یحیی یوسفپور، افزود: یکی از بزرگترین فروشگاههای لباس چالوس در منطقه نمک آبرود طعمه حریق شده و ستاد بحران برای مهار این آتش تشکیل شده است.
فرماندار چالوس افزود: با توجه به حجم وسیع آتشسوزی، خودروهای آتشنشانی از شهرهای هچیرود، چالوس، کلارآباد، نوشهر و شهرک نمک آبرود به منطقه اعزام شدند تا عملیات اطفای حریق را آغاز کنند.
وی همچنین تاکید کرد که تلاشها برای کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن به دیگر مناطق همچنان ادامه دارد و تحقیقات برای شناسایی علت وقوع آتشسوزی آغاز شده است.