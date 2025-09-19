امام جمعه گرگان:
جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و نیست
امام جمعه گرگان گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و نیست ودر جریان این سفر، بخشی از مشکلات حقوقی پتروشیمی گلستان که سالها معطل مانده بود، حل شد.
گزارش ایلنای گلستان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان، گفت: شرکت پتروشیمی گلستان که بیش از ۹۰ هزار سهامدار دارد و اغلب آنها کارمندان دولت هستند، سالها با مشکلات حقوقی و اقتصادی مواجه بود.
امام جمعه گرگان گفت: انتظار میرود با حل این مسئله، شرکت پتروشیمی گلستان فعالتر شده و تأثیر مثبت و قابل توجهی بر اقتصاد استان داشته باشد.
او با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و نیست و اگر جنگی بر ما تحمیل شد، ملت ایران با شجاعت از کشور دفاع کرده و همچنان بر موضع دفاعی خود پایبند است.
وی در بخش دیگری از خطبهها حرکت «کاروان صمود» متشکل از کشتیهای اعزامی از کشورهای مختلف به سمت غزه را اقدامی مقدس و انسانی توصیف کرد و گفت: این حرکت فریاد بشریت علیه ظلم و جنایت اسرائیل است و انسانهای آزاده جهان با آن هم صدا هستند.
نماینده ولی فقیه در گلستان همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید در اول مهر، آموزش و پرورش را مهمترین بستر تربیت مدیران آینده کشور دانست و تأکید کرد: معلمی تنها انتقال علم نیست بلکه باید همراه با ایمان، تقوا و مسئولیتپذیری باشد تا نسل آینده برای ساختن کشور آماده شود.