شهردار صدرا خبرداد؛

بروزرسانی تجهیزات نیروهای آتش نشانی شهرداری صدرا

شهردار صدرا از خرید و تحویل ۳۵ دست لباس عملیاتی و تجهیزات عملیاتی به روز و جدید به ارزش ۹۰ میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش ایلنا،  مجتبی پارسایی گفت:  تأمین تجهیزات ایمن و استاندارد بیشتر از گذشته در حوزه ایمنی ضروری است.

وی ادمه داد: نیاز تجهیز آتش نشانان و امدادگران به وسایل و پوشش‌های استاندارد اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

پارسایی با اشاره به اینکه اگر تجهیزات و لباس‌ها مطابق استانداردهای بین‌المللی نباشند، جان آتش‌نشانان در عملیات‌های نجات و اطفاء به خطر خواهد افتاد، تصریح کرد: حفظ امنیت و سلامت آتش‌نشانان، مهم‌ترین اصل ما در ارائه خدمات ایمنی به شهروندان است و شهرداری صدرا در تأمین تجهیزات مورد نیاز این نیروها را با جدیت دنبال می‌کند.

 مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری صدرا نیز با اشاره به اقدامات اخیر برای ارتقای ایمنی نیروهای عملیاتی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما صیانت از جان آتش‌نشانان است و به همین دلیل تأمین لباس‌ها و تجهیزات استاندارد در دستور کار بوده است.

هادی اسماعیلی افزود: طی قراردادی، ۳۵ دست فایر کیت عملیاتی و تجهیزات ویژه آتش‌نشانی خریداری و تحویل سازمان شد. ارزش این قرارداد ۹۰ میلیارد ریال بوده و استفاده از این تجهیزات نوین، ایمنی و کیفیت عملیات‌های امداد و اطفاء را افزایش خواهد داد.

