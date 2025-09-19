۹ متخلف زیست محیطی در مراغه دستگیر شدند
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مراغه از شناسایی و دستگیری تعداد ۹ نفر متخلف زیست محیطی در منطقه حفاظت شده صوفی چای این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از تبریز، علیرضا زارع با اشاره به اینکه این دستگیری بامداد امروز /جمعه/ اتفاق افتاد، افزود: از این افراد یک قبضه سلاح کمری کلت و یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.
وی اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت اداره حفاشت محیط زیست مراغه در جریان گشت و کنترل به افراد مشکوکی در محدوده منطقه حفاظت شده برخورد کرده و پس از متوقف کردن آنها، موفق به کشف یک قبضه سلاح کمری و یک دستگاه ردیاب فلزیاب شدند.
زارع با بیان اینکه این افراد به پلیس امنیت تحویل داده شدند، ادامه داد: حفاظت از مناطق طبیعی و جلوگیری از هر گونه فعالیت غیرمجاز به ویژه حمل سلاح گرم و ابزار حفاری، از اولویتهای اصلی یگان حفاظت محیطزیست است.
وی با قدردانی از هوشیاری مأموران یگان حفاظت مجموعه محیط زیست مراغه، یادآور شد: از مردم و طبیعت دوستان انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را سریع به اداره محیطزیست اطلاع دهند تا از بروز تخلفات زیستمحیطی پیشگیری شود.
منطقه حفاظت شده صوفی چای در مراغه با ۱۳ هزار هکتار مساحت در غرب رشته کوه سهند و شمال مراغه قرار دارد که به دلیل برخورداری از پوشش گیاهی و جانوری ارزشمندی چون «لالههای واژگون» و «قزلآلای خال قرمز» از مناطق مهم حفاظت شده کشور به شمار میرود.