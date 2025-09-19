به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، «علیرضا نوین»، با اشاره به روند پرچالش مدیریت دریاچه ارومیه اظهار داشت: از دولت نهم، دریاچه ارومیه به یکی از مسائل مشکل‌زای کشور تبدیل شد. در آن سال‌ها به دلیل فراوانی آب، حتی شاهد سرریز شدن آب به جاده نو تأسیس بناب ـ عجب‌شیر بودیم. در همان زمان صدها سد در حوضه دریاچه ساخته شد و سطح زمین‌های کشاورزی از ۲۰۰ هزار هکتار به بیش از ۷۰۰ هزار هکتار افزایش یافت.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های متعدد نتوانست وضعیت دریاچه را بهبود دهد، افزود: در دولت دهم ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد و بر اساس آمار حدود ۱۵ همت هزینه شد. تونل‌ها احداث و بخشی از سدها مدیریت شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم موضوع انتقال آب از ارس و خلیج فارس مطرح شد که امید تازه‌ای در مردم ایجاد کرد. در دولت سیزدهم نیز بار دیگر این موضوع پیگیری شد اما عملاً دریاچه به وضعیت بحرانی رسید.

نوین تأکید کرد: سه سال هزینه شد و بارندگی‌ها به نام احیای دریاچه گزارش شد اما مشکل اساسی همچنان پابرجا ماند. امروز وضعیت دریاچه ارومیه بسیار وخیم است ولی ما نباید ناامید شویم. مدیریت منابع آبی کشور باید یکپارچه شود و در دولت چهاردهم نیز انتظار می‌رفت نگاه ویژه‌ای به این مسئله شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول افزود: متأسفانه امروز سازمان محیط زیست موضع روشنی ندارد و سکوت کرده است. در حالی که نمایندگان بارها هشدار داده‌اند ولی فریاد ما به نتیجه‌ای نرسیده است. وقتی آب دریای عمان به خراسان منتقل می‌شود و آب خلیج فارس به زاینده‌رود اصفهان می‌رود، ما نیز نباید از مطالبه خود دست بکشیم.

وی در پایان با تأکید بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌ها تصریح کرد: ما این شکست را قبول نخواهیم کرد. باید بدانیم حق‌آبه سه میلیارد مترمکعبی دریاچه ارومیه کجا رفته و آن را پس بگیریم. بدون بازگرداندن این حق‌آبه و کنترل برداشت‌های بی‌رویه، احیای واقعی دریاچه امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام/