مدیرکل آموزشوپرورش لرستان مطرح کرد؛
فراهمکردن بهترین شرایط برای ۳۶۰ هزار دانشآموز با اجرای پروژه مهر در استان
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان گفت: اجرای پروژه مهر فراهمکردن بهترین شرایط برای ۳۶۰ هزار دانشآموز استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عیسی سهرابی در سخنرانی از پیش از خطبههای نمازجمعه خرمآباد، اظهار داشت: اجرای پروژه مهر در لرستان از اردیبهشتماه ۱۴۰۴ آغاز شد و بیش از شش هزار و ۸۰۰ نفر از مدیران، معلمان و نیروهای اجرایی در سطح استان، شهرستان و مدارس برای آمادهسازی زیرساختها و ساماندهی اداری و مدیریتی مشارکت داشتند.
وی افزود: هدف اصلی این طرح ایجاد آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی و فراهمکردن بهترین شرایط برای ۳۶۰ هزار دانشآموز استان است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، اجرای عدالت آموزشی را یکی از مهمترین سیاستهای وزارت آموزشوپرورش در دولت چهاردهم خواند و بیان داشت: در سطح کشور حدود هزار و ۴۰۰ پروژه برای توسعه عدالت در فضاهای آموزشی تعریف شده است و در لرستان نیز ۳۹ پروژه فعال در حال اجرا است که با همکاری نهادهایی چون سپاه، بنیاد علوی و مشارکت مردم، حذف کلاسهای کانکسی بالای ۱۰ نفر تا نیمه مهر ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد.
سهرابی افزود: اولین مدرسه با مشارکت اولیا در لرستان کلنگزنی شده و در سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید؛ این امر نشاندهنده نقش پررنگ مردم در تحقق عدالت تربیتی است.
وی با اشاره به اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین، جوهره اصلی این سند را در دو محور عدالت و کیفیت دانست و تصریح کرد: آموزشوپرورش به دنبال ایجاد الگوی بومی و مبتنی بر ارزشهای جمهوری اسلامی است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، ضمن تبیین ویژگیهای مدرسه صالح، گفت: پالایش و پایش مداوم مدارس برای تضمین رشد و سلامت دانشآموزان، متناسبسازی آموزشها با نیازها و ویژگیهای فردی دانشآموزان، توجه به تعادل تربیتی با رویکرد تربیت تمام ساحتی در ابعاد اخلاقی، علمی و اجتماعی و تقویت فعالیتهای پرورشی و فرهنگی با محوریت نماز و برنامههای اجتماعی چهار ویژگی مدرسه صالح عنوان کرد
سهرابی، ابراز امیدواری کرد با تلاش مشترک مسئولان، فرهنگیان و اولیا، سال تحصیلی ۱۴۰۴ با شرایطی متفاوتتر و مطلوبتر از سالهای گذشته آغاز شود و آموزشوپرورش لرستان بتواند نقشی مؤثر در تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی در حوزه تعلیموتربیت ایفا کند.