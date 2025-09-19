امام جمعه ساری:
حمایت از کشاورزان در فصل کشت باید از اولویتهای وزارت کشاورزی باشد
امام جمعه ساری در خطبههای نماز جمعه این هفته، حمایت از کشاورزان در آغاز فصل کشت را ضروری دانست و خواستار اولویت قرار گرفتن تأمین منابع و امکانات لازم از سوی وزارت کشاورزی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی امام جمعه ساری در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت تقوا در جامعه از جهادهای مختلف در حوزه آموزش و کشاورزی صحبت کرد و گفت: اگر تقوا در جامعه حاکم باشد، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی رفع خواهد شد.
وی به بازگشایی مدارس اشاره کرد و از جهادهای خیرین در زمینه مدرسهسازی و تأمین لوازمالتحریر و هزینههای تحصیل تقدیر کرد.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین بر لزوم توجه به استعدادیابی در مدارس برای تربیت نسلی کارآمد تأکید کرد و گفت: تربیت نسل جدید باید بهگونهای باشد که در راستای آبادانی و عمران زمین حرکت کند.
آیتالله لائینی با اشاره به مشکلات کشاورزان در پایان فصل کشاورزی و آغاز فصل کشت، از مسئولین خواست که امکانات لازم برای کشاورزان فراهم شود و بر لزوم توجه به مراکز تولیدی تأکید کرد.
وی به ناترازی برق در روزهای تابستان اشاره کرد و افزود: بخش تولیدی کشور به شدت آسیب دیده است و باید به این واحدهای تولیدی توجه ویژهای شود.
امام جمعه ساری همچنین خواستار نظارت دقیقتر بر بازار از سوی تعزیرات و دولت شد تا قیمتها تعدیل شده و از افزایش بیرویه ارزاق و اجناس جلوگیری شود.
آیتالله لائینی در این خصوص گفت: وزیر کشاورزی باید کالا برگ ویژه برای برنج صادر کند تا هم بازار تعدیل شود و هم به کشاورزان و خانوادههای کمدرآمد کمک شود.
وی از خیرین خواست که در این شرایط بحرانی به کسانی که از معیشت خوبی برخوردار نیستند، کمک کنند.
آیتالله لائینی همچنین بر لزوم تدابیر عملی برای ذخیره آب در فصل بارش و لایروبی آببندانها تأکید کرد و گفت: باید زمینههای ذخیرهسازی آب باران فراهم شود تا در مواقع نیاز، از آن بهرهبرداری کنیم.
امام جمعه ساری به نشست اخیر سران عرب و اسلامی در قطر اشاره کرد و گفت: این نشست هیچ فایدهای نداشت. نه محاصره غزه شکسته شد و نه مردم غزه از گرسنگی رهایی یافتند. قطر که خود از متحدان آمریکا است، نه تنها از دفاع از فلسطین خودداری کرده بلکه به دشمنان کمک کرده است.
وی در ادامه افزود: چرا در برابر موشکهای اسرائیلی دفاع نکردند؟ چرا مقابله به مثل نکردند؟ اینها همه نشاندهنده ضعف و نمایشی بودن این نشستها است.
آیتالله لائینی همچنین به هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در آغاز جنگ تحمیلی، ایران هیچچیز نداشت، اما با همت و اراده ملت ایران، پیروز شد. دفاع مقدس ما ماندگار است و همه دنیا شاهد آن بودند که ایران دست خالی در برابر صدام پیروز شد.
وی تأکید کرد: دفاع مقدس نه تنها ماندگار است، بلکه باید پایدار باشد. دادن امتیاز به غرب و آمریکا در شرایط جنگی، به هیچوجه به نفع کشور نیست.
در پایان، آیتالله لائینی از خدمات شهردار ساری و کارکنان شهرداری قدردانی کرد و گفت: خدمتگزاری شهرداری ساری در شرایط اقتصادی کنونی بسیار ارزشمند است و از تمامی تلاشهای شهرداری برای عمران و آبادانی این شهر تشکر میکنم.