همکاری موفق بسیج و اصناف فارس در رصد و نظارت کالا

وی افزود: در شیراز طی همکاری با بسیج اصناف و کمیسیون نظارت، طرح‌های مهمی برای رصد مسیر کالا از واردات تا توزیع اجرا شد، طرح‌هایی که قابلیت الگوبرداری در سطح ملی دارند.

رئیس اتاق اصناف مرکز فارس با بیان اینکه تعامل نهادهای انتظامی، امنیتی، سپاه و بسیج با اصناف، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است، گفت: بسیج مانند زرهی پولادین از اصناف در برابر فشارهای بیرونی حمایت می‌کند و اجرای طرح‌های قانونی را هموار می‌سازد.

وی ادامه داد: در شیراز این همراهی به‌گونه‌ای بود که اصناف احساس کردند بسیج همچون خط‌شکنان دوران دفاع مقدس راه را برای تحقق اهدافشان باز می‌کند.

جوانمردی با اشاره به نقش اصناف و بسیج در جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: مردم فارس و شیراز کمترین تنش را در آن دوران تجربه کردند و دلیل این آرامش را باید در مدیریت بازار با کمک قرارگاه شهید سلامی جستجو کرد.

وی گفت: از نخستین روز جنگ با همکاری بسیج، ستاد مدیریت بازار تشکیل شد و با رصد و شناسایی گلوگاه‌ها، کالاهای مورد نیاز از مناطق دارای مازاد به نقاط کم‌برخوردار منتقل می‌شد. همین اقدام موجب شد آرامش بازار حفظ شود و مردم با خیال آسوده زندگی روزمره خود را ادامه دهند.

رئیس اتاق اصناف مرکز فارس با بیان اینکه تجربه مدیریت بازار در جنگ ۱۲ روزه ارزشمند و قابل الگوبرداری است، اظهار کرد: این تجربه می‌تواند الگویی برای مدیریت اصناف در شرایط بحرانی باشد.

جوانمردی افزود: جلسات قرارگاه شهید سلامی همچنان به صورت هفتگی در سطح استانی و ملی برگزار می‌شود و با پشتوانه بسیج، شبکه رصد و نظارت کالا با قدرت ادامه دارد.