عادی شدن بحران آلودگی هوا در خوزستان؛

از شعارهای تکراری مسئولان تا واقعیت نفس‌گیر مردم

از شعارهای تکراری مسئولان تا واقعیت نفس‌گیر مردم
امروز هوای دشت آزادگان با شاخص ۲۰۹ AQI در وضعیت «بنفش و بسیار ناسالم» و امیدیه با ۱۵۳ AQI در وضعیت «قرمز» قرار گرفت؛ با وجود وعده‌های مسئولان، بحران آتش‌سوزی بخش عراقی هورالعظیم و تاثیر منفی آن بر سلامت مردم خوزستان، همچنان بی‌پاسخ مانده است.

به گزارش ایلنا از خوزستان،  صبح امروز جمعه، ۲۸ شهریور ماه، بار دیگر سامانه پایش کیفی هوای کشور تصویری هشداردهنده از آلودگی شدید در خوزستان ارائه داد.

بر اساس این داده‌ها، دشت آزادگان با ۲۰۹ AQI در وضعیت «بنفش و بسیار ناسالم» و امیدیه با ۱۵۳ AQI در وضعیت «قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی» ثبت شد.

از شعارهای تکراری مسئولان تا واقعیت نفس‌گیر مردم

همچنین شاخص کیفیت هوا در سایر شهرهای استان به شرح زیر اعلام شد:

بهبهان ۱۴۰ AQI

خرمشهر ۱۳۸ AQI

هویزه ۱۳۰ AQI

شوش ۱۲۲ AQI

اهواز ۱۱۱ AQI

شادگان ۱۰۶ AQI

ماهشهر ۱۰۴ AQI

این اعداد همگی در محدوده «نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارند. تنها برخی نقاط استان از جمله آبادان، آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان در وضعیت «قابل قبول» گزارش شده‌اند.

به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، تنها در سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار مراجعه به مراکز درمانی استان ناشی از آلودگی هوا ثبت شده است؛ رقمی تکان‌دهنده که عمق بحران سلامت در استان را آشکار می‌کند.

بخش عمده این شرایط، آتش‌سوزی‌های گسترده در تالاب هورالعظیم عراق است؛ پدیده‌ای که بیش از هفت ماه ادامه دارد. در حالی که استاندار خوزستان و دیگر مقامات بارها از پیگیری ملی و بین‌المللی سخن گفته‌اند، نتیجه عملی همچنان ناامیدکننده است.

در این میان، رئیس‌جمهور در نشست هیئت دولت در ۲۶ شهریورماه وعده داد کارگروهی ویژه برای پیگیری موضوع از طریق ارتباطات دیپلماتیک با عراق تشکیل شود. او بر عزم دولت برای توقف آتش‌سوزی‌ها تأکید کرد. اما این وعده، مانند بسیاری از اظهارات پیشین، فعلاً در حد کلمات باقی مانده است. مردم خوزستان با هر روز استنشاق هوای آلوده، بیش از پیش به این نتیجه می‌رسند که میان سخنان رسمی و اقدامات واقعی، شکافی عمیق وجود دارد.

واقعیت این است که بحران آلودگی هوا در خوزستان به مرحله‌ای رسیده که دیگر با وعده‌های تکراری و تشکیل کارگروه‌های جدید قابل حل نیست. شهروندانی که هر روز سلامت شان به خطر می‌افتد، بیش از شعار، انتظار اقدام فوری، مؤثر و شفاف دارند؛ انتظاری که تاکنون برآورده نشده است، موضوعی که واکنش تند انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز در نامه‌ای خطاب به استاندار خوزستان را به همراه داشت.

انتهای پیام/
