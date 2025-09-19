خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان عنوان کرد؛

بی‌توجهی به حقابه قانونی تالاب گاوخونی/ صدور سند مالکیت تالاب گاوخونی به نام محیط‌زیست

بی‌توجهی به حقابه قانونی تالاب گاوخونی/ صدور سند مالکیت تالاب گاوخونی به نام محیط‌زیست
کد خبر : 1688132
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان گفت: چهار و نیم میلیارد مترمکعب آب ناشی از بی‌توجهی به حقابه قانونی تالاب گاوخونی، به این پهنه آبی راهبردی در فلات مرکزی ایران بدهکاریم.

به گزارش ایلنا از اصفهان، داریوش گل‌علیزاده در جمع خبرنگاران افزود: این بدهی در دو دهه اخیر به‌دلیل تخصیص نیافتن مستمر حقابه قانونی تالاب و سوءمدیریت در منابع آب ایجاد شده است.

به گفته وی، حقابه سالانه تالاب ۱۷۶ میلیون مترمکعب است اما در شرایط خشکسالی دست‌کم به ۸۰ میلیون مترمکعب نیاز دارد تا زنده بماند.

گل‌علیزاده با اشاره به اقدامات اخیر برای صیانت از این تالاب خاطرنشان کرد: امسال سند مالکیت ۴۷ هزار هکتاری تالاب گاوخونی به نام سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شد.

وی یادآور شد: پیشتر، این اراضی واقع در شمار اراضی ملی در مالکیت منابع طبیعی بود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: تالاب‌ها به‌دلیل قرار گرفتن در پایین‌دست، شاخص عملکرد مدیریت منابع آب و سرزمین محسوب می‌شوند و شرایط کنونی گاوخونی نشان‌دهنده ضعف مدیریت در بالادست است.

وی هشدار داد: تالاب گاوخونی به‌دلیل خشک شدن، علاوه بر نابودی خدمات چرخه طبیعی اش(اکوسیستمی) ، در آینده به کانون انتشار گرد و غبار تبدیل خواهد شد و سلامت مردم منطقه را بشدت تهدید خواهد کرد.

مدیرکل محیط زیست اصفهان در باره برخی تهدیدهای پیرامونی تالاب گفت: برداشت بی‌رویه از سُفره‌های آب زیرزمینی اطراف و صدور مجوز فعالیت‌های معدنی در مناطق پیرامونی از جمله عواملی است که وضعیت بحرانی تالاب گاوخونی را تشدید می‌کند.

وی افزود: همچنین احداث استخرهای پرورش ماهی در اطراف تالاب و مصرف آب و تغییر کاربری اراضی می‌تواند تهدیدی دیگر برای بقای آن باشد که باید بررسی‌های زیست‌محیطی در این زمینه هرچه زودتر انجام شود.

گل‌علیزاده تاکید کرد: انتظار می‌رود در پروژه‌های انتقال آب از خلیج فارس یا دریای عمان به اصفهان، بخشی از آن نیز برای احیای زاینده‌رود و تالاب گاوخونی اختصاص یابد و آب وارد شده به استان، تنها صرف صنایع یا کشاورزی نشود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی