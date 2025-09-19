افزایش ۳۰درصدی حجم ترافیک در شهرهای آذربایجان غربی به دلیل آغاز سال تحصیلی/پلیس راهور در آمادگی کامل است

به گزارش ایلنا، سرهنگ "حاتم ابراهیمی" با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی حجم ترافیک در سطح شهر‌های استان، گفت: با توجه به بازگشایی مدارس، حجم تردد‌ها در معابر شهری افزایش می‌یابد که این موضوع باعث افزایش زمان سفر‌های درون شهری خواهد شد.

وی افزود: یکی از راهکار‌های کاهش بار ترافیکی و تسهیل در رفت‌وآمد، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است.

ابراهیمی به مشکل ترافیک ناشی از خودرو‌های شخصی والدینی که فرزندان خود را به مدرسه می‌رسانند اشاره کرد و گفت: تجمع این خودرو‌ها در ساعات اولیه و پایانی مدارس موجب ایجاد گره‌های ترافیکی و گاهی انسداد معابر می‌شود که وضعیت ترافیکی را با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌کند.

وی در خاتمه افزود: پلیس راهور استان برای نظم بخشی به معابر و جلوگیری از ترافیک در آمادگی کامل است.

