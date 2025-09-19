مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد؛
کمبود ۸۰۰۰ کلاس درس در آذربایجان غربی/۲۶۰ مدرسه کانکسی در استان وجود دارد
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی از کمبود هشت هزار کلاس درس در استان خبر داد و گفت: برای جبران بخشی از این کمبود یکهزار و ۷۰۰ کلاس در دست ساخت شده که تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: هم اکنون ۲۶۰ مدرسه کانکسی در استان وجود دارد که مقرر شده با مشارکت اداره کل نوسازی نسبت به برچیدن این مدارس اقدام شود.
صمیمی با بیان اینکه در جشنواره خیرین مدرسهساز قول مساعد برای ساخت و تجهیز مدارس جدید داده شده، خاطرنشان کرد: وضعیت فضای آموزشی در استان نیازمند رسیدگی و پیگیری بسیار است تا به نقطه ایدهآل در این زمینه برسیم.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به شاداب سازی مدارس استان در آستانه سال تحصیلی جدید، گفت: در اجرای طرح شهید عجمیان این استان جزو برترین استانهای کشور است که بسیاری از مدارس را بهسازی و شادابسازی کردیم.