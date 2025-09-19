طی حکمی از سوی علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر:
هومن هادیان به عنوان نماینده خانه کارگر برفعالیتهای مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر گرگان منصوب شد
طی حکمی از سوی علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر آقای هومن هادیان هومن هادیان به عنوان نماینده خانه کارگر برفعالیتهای مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر گرگان منصوب شد.
به گزارش ایلنای گلستان، متن حکم به شرح زیر است، نظر به مراتب شایستگی وتخصص و تجربه جنابعالی به موجب این حکم به عنوان آقای هومن هادیان به عنوان نماینده خانه کارگر برفعالیتهای مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر گرگان منصوب شد.
امیداست با توکل به حضرت باریتعالی و با شناختی که از دلسوزی وصداقت کاری جنابعالی سراغ دارم درسامان بخشیدن به وظایف محوله موفق باشید.
انتظار میرود با بهره گیری از پتانسیل نیروی کار استان و با استفاده از ظرفیتهای موجود در منطقه و جلب مشارکت مجموعههای آموزشی و صنعتی نسبت به توسعه کمی وکیفی آموزشهای اعم از کوتاه مدت و بلند مدت گمارید.
بیتردید توجه به آموزشهای کاربردی و مهارتی همچنان از رئوس مهم برنامههای آموزشی تشکیلات خواهد بود.
کلیه مدیران و دست اندرکاران تشکیلات دراستان گلستان باهماهنگی کامل جنابعالی در راستای تحقق امور یاری خواهند نمود.
شایان ذکر است، آقای هومن هادیان در سنوات گذشته به مدت ۱۰ سال این مسئولیت را در مرکز خانه کارگر گرگان داشته و مجدد دعوت به همکاری گردیده است.