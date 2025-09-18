اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی در بیمارستان جلیل یاسوج

به گزارش ایلنا از یاسوج، سینا سعیدی، مسئول واحد فراهم‌آوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به رسانه‌ها گفت: در پنجمین ایثار ماندگار استان کهگیلویه و بویراحمد، مرحوم محسن عباسی ۳۵ ساله و ساکن روستای تُولگهی بویراحمد، بر اثر سقوط از درخت دچار مرگ مغزی شد و با رضایت خانواده‌اش، اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهداء شد.

وی افزود: با همکاری دو گروه پزشکی دانشگاه‌ های یاسوج و شیراز، کلیه‌ها و کبد این بیمار جدا و برای پیوند به بیمارستان سینای شیراز منتقل شد.

سعیدی گفت: خانواده عباسی پیش‌تر نیز در این عرصه پیشگام بوده‌اند؛ بطوری‌ که در سال ۱۳۸۳، حمید عباسی پسرعموی مرحوم محسن عباسی نیز پس از مرگ مغزی، اعضای بدنش به بیماران اهداء شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: در ششمین مورد اهداء عضو در استان کهگیلویه و بویراحمد، مرحوم گلنسا نویدزاده ۴۴ ساله و ساکن منطقه پراشکفت، بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد و با رضایت خانواده‌اش، اعضای بدن وی شامل کلیه‌ها و کبد برای پیوند به بیمارستان سینای شیراز منتقل شد.

سعیدی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون اعضای بدن، شش بیمار مرگ مغزی در استان کهگیلویه و بویراحمد به بیماران نیازمند اهداء شده است.

