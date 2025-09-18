خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی در بیمارستان جلیل یاسوج

اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی در بیمارستان جلیل یاسوج
کد خبر : 1688031
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای ۲ بیمار مرگ مغزی در بیمارستان شهید جلیل یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به بیماران نیازمند پیوند عضو اهداء شد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، سینا سعیدی، مسئول واحد فراهم‌آوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به رسانه‌ها گفت: در پنجمین ایثار ماندگار استان کهگیلویه و بویراحمد، مرحوم محسن عباسی ۳۵ ساله و ساکن روستای تُولگهی بویراحمد، بر اثر سقوط از درخت دچار مرگ مغزی شد و با رضایت خانواده‌اش، اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهداء شد.

وی افزود: با همکاری دو گروه پزشکی دانشگاه‌ های یاسوج و شیراز، کلیه‌ها و کبد این بیمار جدا و برای پیوند به بیمارستان سینای شیراز منتقل شد.

سعیدی گفت: خانواده عباسی پیش‌تر نیز در این عرصه پیشگام بوده‌اند؛ بطوری‌ که در سال ۱۳۸۳، حمید عباسی پسرعموی مرحوم محسن عباسی نیز پس از مرگ مغزی، اعضای بدنش به بیماران اهداء شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: در ششمین مورد اهداء عضو در استان کهگیلویه و بویراحمد، مرحوم گلنسا نویدزاده ۴۴ ساله و ساکن منطقه پراشکفت، بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد و با رضایت خانواده‌اش، اعضای بدن وی شامل کلیه‌ها و کبد برای پیوند به بیمارستان سینای شیراز منتقل شد.

سعیدی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون اعضای بدن، شش بیمار مرگ مغزی در استان کهگیلویه و بویراحمد به بیماران نیازمند اهداء شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی