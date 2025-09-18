واژگونی خودروی سمند در جاده خاش به ایرانشهر ۲ کشته بر جا گذاشت

به گزارش ایلنا، سید محمد مهدی سجادی شامگاه پنجشنبه اظهار کرد: این حادثه عصر امروز در کیلومتر ۶۵ جاده خاش _ ایرانشهر رخ داد.

وی ادامه داد: تیم عملیاتی از پایگاه جاده ای هلال احمر شهرستان خاش در اسرع وقت به محل حادثه اعزام و پس از ارزیابی مشخص شد این سانحه ۲ نفر فوتی بر جا گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: نجاتگران پس از انجام عملیات رهاسازی جانباخته های حادثه را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

سجادی تاکید کرد: همه پایگاه‌های امداد ‌و نجات هلال احمر سیستان و بلوچستان برای خدمت رسانی به ‌حادثه دیدگان آمادگی کامل دارند و شماره ۱۱۲ «ندای امداد» نیز به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هم استانی‌ها و هموطنان است.

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور ارائه خدمات در مواقع اضطرار، علاوه‌ بر امداد جاده‌ای، پایگاه‌های امداد هوایی، کوهستان، ساحلی و دریایی در سیستان و بلوچستان فعال هستند.

انتهای پیام/