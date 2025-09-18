خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی خودروی سمند در جاده خاش به ایرانشهر ۲ کشته بر جا گذاشت

واژگونی خودروی سمند در جاده خاش به ایرانشهر ۲ کشته بر جا گذاشت
کد خبر : 1688006
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان از کشته شدن ۲ نفر براثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در جاده خاش- ایرانشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید محمد مهدی سجادی شامگاه پنجشنبه اظهار کرد: این حادثه عصر امروز در کیلومتر ۶۵ جاده خاش _ ایرانشهر رخ داد.

وی ادامه داد: تیم عملیاتی از پایگاه جاده ای هلال احمر شهرستان خاش در اسرع وقت به محل حادثه اعزام و پس از ارزیابی مشخص شد این سانحه ۲ نفر فوتی بر جا گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: نجاتگران پس از انجام عملیات رهاسازی جانباخته های حادثه را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

سجادی تاکید کرد: همه پایگاه‌های امداد ‌و نجات هلال احمر سیستان و بلوچستان برای خدمت رسانی به ‌حادثه دیدگان آمادگی کامل دارند و شماره ۱۱۲ «ندای امداد» نیز به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هم استانی‌ها و هموطنان است.

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور ارائه خدمات در مواقع اضطرار، علاوه‌ بر امداد جاده‌ای، پایگاه‌های امداد هوایی، کوهستان، ساحلی و دریایی در سیستان و بلوچستان فعال هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی