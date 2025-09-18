برخورد قاطع پلیس با فروشندگان داروهای غیرمجاز در گرگان
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از کشف مقادیر قابل توجهی داروی غیرمجاز و پلمب چند واحد متخلف در محدوده ترمینال گرگان خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ عباسعلی پهلوانینسب اظهار داشت: در راستای اجرای دستور ویژه فرماندهی انتظامی شهرستان و با هدف صیانت از سلامت عمومی جامعه، مأموران کلانتری ۱۳ گرگان با هماهنگی مراجع قضایی، اقدام به بازرسی از واحدهای مشکوک در محدوده ترمینال کردند.
وی افزود: در این عملیات، مقادیر زیادی داروهای قاچاق و غیرمجاز کشف و ضبط شد و واحدهای متخلف نیز با دستور قضایی پلمب شد.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با تأکید بر اینکه پلیس به هیچ عنوان اجازه سودجویی از سلامت مردم را نخواهد داد، خاطرنشان کرد: طرحهای نظارتی و برخورد قانونی با عرضهکنندگان داروهای غیرمجاز همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد و با جدیت ادامه خواهد یافت.