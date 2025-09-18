فرمانده انتظامی شهرستان «سیب و سوران» به خیل شهدا پیوست
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان از شهادت سرهنگ «ابراهیم فضیلتی» فرمانده انتظامی شهرستان «سیب و سوران» که در حمله تروریستی جاده زاهدان - خاش مجروح شده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه اعلام کرد: فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران که در حمله تروریستی جاده زاهدان - خاش در روز سهشنبه ۲۵ شهریور به شدت مجروح شده بود به یاران شهیدش پیوست.
عوامل تروریستی سهشنبه این هفته اقدام به تیراندازی به سمت خودروی کارکنان انتظامی شهرستان سیب و سوران در محور خاش - زاهدان کردند که در این حمله تروریستی ۲ نفر از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدند.
مراسم تشییع پیکر استوار یکم «یونس صیاد اربابی» و «ابراهیم پیری» ۲ شهید این حادثه صبح امروز با حضور مردم شهید پرور منطقه سیستان در زابل برگزار شد.
شهرستان سیب و سوران در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان واقع شده است و حدود ۴۰۰ کیلومتر از زاهدان (مرکز استان) فاصله دارد.