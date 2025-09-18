تولید بیش از ۱۹ هزار تُن چای خشک در شمال کشور
رئیس سازمان چای کشور از تولید بیش از ۱۹ هزار تُن چای خشک از ابتدای فصل برداشت تاکنون در گیلان و مازندران خبر داد و گفت: فرآوری این محصول در ۱۶۱ کارخانه چایسازی در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، حبیب جهانساز با اشاره به روند مطلوب برداشت برگ سبز چای در شمال کشور، اظهار داشت: تاکنون ۸۸ هزار و ۶۴۲ تن برگ سبز چای از چایکاران استانهای گیلان و مازندران خریداری شده است.
وی افزود: از این میزان برگ سبز، ۱۹ هزار و ۹۴۵ تن چای خشک در ۱۶۱ کارخانه چایسازی فرآوری و تولید شده است.
رئیس سازمان چای کشور ارزش اقتصادی چای خشک تولید شده را ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هماکنون چای خشک تولید داخل با ۵۰ برند ایرانی در بازار عرضه میشود.
جهانساز همچنین از اعطای تسهیلات حمایتی به فعالان صنعت چای خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان چای داخلی، تسهیلاتی تا سقف ۳ میلیارد تومان از محل صندوق تخصصی چای به واحدهای متقاضی فرآوری ارائه میشود.
وی با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای تا پایان مهرماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: توسعه برندهای داخلی چای و افزایش کیفیت تولید از اولویتهای سازمان چای کشور است.