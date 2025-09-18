خبرگزاری کار ایران
تولید بیش از ۱۹ هزار تُن چای خشک در شمال کشور

تولید بیش از ۱۹ هزار تُن چای خشک در شمال کشور
کد خبر : 1687845
رئیس سازمان چای کشور از تولید بیش از ۱۹ هزار تُن چای خشک از ابتدای فصل برداشت تاکنون در گیلان و مازندران خبر داد و گفت: فرآوری این محصول در ۱۶۱ کارخانه چای‌سازی در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، حبیب جهانساز با اشاره به روند مطلوب برداشت برگ سبز چای در شمال کشور، اظهار داشت: تاکنون ۸۸ هزار و ۶۴۲ تن برگ سبز چای از چایکاران استان‌های گیلان و مازندران خریداری شده است.

وی افزود: از این میزان برگ سبز، ۱۹ هزار و ۹۴۵ تن چای خشک در ۱۶۱ کارخانه چای‌سازی فرآوری و تولید شده است.

رئیس سازمان چای کشور ارزش اقتصادی چای خشک تولید شده را ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون چای خشک تولید داخل با ۵۰ برند ایرانی در بازار عرضه می‌شود.

جهانساز همچنین از اعطای تسهیلات حمایتی به فعالان صنعت چای خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان چای داخلی، تسهیلاتی تا سقف ۳ میلیارد تومان از محل صندوق تخصصی چای به واحدهای متقاضی فرآوری ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای تا پایان مهرماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: توسعه برندهای داخلی چای و افزایش کیفیت تولید از اولویت‌های سازمان چای کشور است.

انتهای پیام/
