وقوع قتل در رشت؛ قاتل کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن قلب امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز پیام فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر وقوع یک فقره مرگ مشکوک در یکی از محله‌های شهر رشت، بلافاصله مأموران پلیس جهت بررسی صحنه جرم در محل مذکور حاضر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: با حضور مأموران کلانتری ۱۱ در محل مشخص شد یک مرد ۴۴ ساله با سلاح سرد (چاقو) به قتل رسیده، که در این رابطه بلافاصله تحقیقات گسترده برای شناسایی عامل یا عاملان قتل آغاز شد و در نتیجه طی بررسی‌های فنی به عمل آمده در صحنه وقوع قتل سرنخ‌هایی از قاتل به دست آمد.

سرهنگ روشن قلب با بیان اینکه با اقدامات پلیسی صورت گرفته مأموران کلانتری ۱۱ کمتر از ۲ ساعت قاتل شناسایی و دستگیر شده و به مقر انتظامی منتقل شد، تصریح کرد: در تحقیقات و بازجویی‌های به عمل آمده قاتل ۲۴ ساله انگیزه خود از ارتکاب این جرم را اختلافات شخصی بیان داشت و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شد.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت در هنگام نزاع و درگیری عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاهی جبران ناپذیر است، خاطر نشان کرد: کنترل خشم و حل اختلافات از مجاری قانونی در کاهش جرایم خشن مؤثر است. همچنین از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/