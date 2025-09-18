خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقوع قتل در رشت؛ قاتل کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد

وقوع قتل در رشت؛ قاتل کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد
کد خبر : 1687843
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی رشت از وقوع یک فقره قتل و دستگیری قاتل کمتر از ۲ ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن قلب امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز پیام فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر وقوع یک فقره مرگ مشکوک در یکی از محله‌های شهر رشت، بلافاصله مأموران پلیس جهت بررسی صحنه جرم در محل مذکور حاضر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: با حضور مأموران کلانتری ۱۱ در محل مشخص شد یک مرد ۴۴ ساله با سلاح سرد (چاقو) به قتل رسیده، که در این رابطه بلافاصله تحقیقات گسترده برای شناسایی عامل یا عاملان قتل آغاز شد و در نتیجه طی بررسی‌های فنی به عمل آمده در صحنه وقوع قتل سرنخ‌هایی از قاتل به دست آمد.

سرهنگ روشن قلب با بیان اینکه با اقدامات پلیسی صورت گرفته مأموران کلانتری ۱۱ کمتر از ۲ ساعت قاتل شناسایی و دستگیر شده و به مقر انتظامی منتقل شد، تصریح کرد: در تحقیقات و بازجویی‌های به عمل آمده قاتل ۲۴ ساله انگیزه خود از ارتکاب این جرم را اختلافات شخصی بیان داشت و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شد.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت در هنگام نزاع و درگیری عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاهی جبران ناپذیر است، خاطر نشان کرد: کنترل خشم و حل اختلافات از مجاری قانونی در کاهش جرایم خشن مؤثر است. همچنین از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی