خادمان حملونقل اربعین حسینی ۱۴۰۴ فارس تجلیل شدند
مراسم تجلیل از خادمان حملونقل زائرین اربعین حسینی سال ۱۴۰۴ استان فارس به منظور قدردانی از خدمات ارزنده و نقش آفرینی موثر فعالان حملونقل استان در حرکت عظیم معنوی اربعین حسینی امسال برگزار شد.
به گزارش ایلنا ، آیین تجلیل از خادمان حملونقل زائرین اربعین حسینی سال ۱۴۰۴ استان فارس با حضور مسئولان استانی، نمایندگان انجمنهای صنفی حملونقل، راهداران، رانندگان و سایر مهمانان به منظور پاسداشت خدمات بیشائبه و تلاشهای شبانهروزی خادمان عزیز حملونقل در ایام اربعین حسینی برگزار شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس به تشریح اقدامات صورت گرفته در ایام اربعین حسینی و دهه پایانی سفر به مشهد مقدس پرداخت و اظهار داشت: این همایش امروز با حضور شرکتهای حملونقل مسافر و دستگاههای مرتبط با اداره کل راهداری و حملونقل جادهای فارس برگزار شد تا قدردان مجاهدت فعالان جاده ای در عملیات بزرگ اربعین حسینی باشیم.
علیرضا امیری افزود: بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر از زائران استان فارس توسط ناوگان حملونقل عمومی در ایام اربعین حسینی جابهجا شدند که این آمار تنها گوشهای از زحمات و ایثارگریهای خادمین عزیز است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس با اشاره به پایان دهه ماه صفر نیز گفت: در جابهجایی ۱۵ هزار نفر زائر برای زیارت بارگاه مطهر حضرت ثامنالحجج (ع) در دهه پایانی ماه صفر، ناوگان حملونقل عمومی استان با بیش از ۴۰۰ دستگاه اتوبوس خدماترسانی کردند.
امیری در ادامه به اقدامات ایمنسازی راهها اشاره کرد و بیان داشت: از ماههای قبل، ۱۵۰۰ کیلومتر از راههای استان فارس به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم شریف و کاربران جاده ای ایمنسازی شد که خوشبختانه هیچگونه حادثه ترافیکی در بازه زمانی یک ماهه ایام اربعین در این مسیرها گزارش نشد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس همچنین به امکانات رفاهی فراهم شده برای زائران اشاره کرد و گفت: در کنار این خدمات، بالغ بر ۲۰ مجتمع خدمات رفاهی برای رفاه حال زائران و مسافران عزیز تدارک دیده شده بود همچنین با همکاری استانداری فارس، موکبهای سیار و ثابت در ورودی استان از سمت کرمان (شهرستان نیریز) و خروجی استان از سمت شهرستان رستم، پذیرای زائران گرامی تحت قالب پوش «چشم به راهیم» بودند.
وی در پایان با قدردانی از تمامی نهادها و سازمانهای همکار، به ماموریتهای سازمانی اداره کل راهداری و حملونقل جاده ای فارس اشاره کرد و ادامه داد: گشتهای راهداری و ترابری ما به صورت ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمات هستند و مجتمعهای خدماتی ما ملزم به ارائه بهترین خدمات به مسافرین شدند همچنین در ایام پیک پایانی سفرهای تابستانه ناوگان حملونقل عمومی استان نیز به صورت پیشفروش و حضوری در پایانههای مرکزی شهر شیراز و شهرستانهای دیگر، آمادگی ارائه خدمات به مسافرین را دارد و هیچ مشکلی در زمینه جابهجایی مسافر به اقصی نقاط کشور نداشتیم و نخواهیم داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: در صورتی که دوستان، مسافرین یا کاربران جادهای، شکایت یا انتقادی داشته باشند سامانه پیامکی و تلفنی ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته در خدمت همشهریان و کاربران جادهای خواهد بود.