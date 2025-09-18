مدیرکل راه آهن لرستان؛
امسال بیش از ۵۱۲ هزار نفر در این استان با استفاده از حمل و نقل ریلی جابهجا شدند
مدیرکل راه آهن لرستان گفت:امسال بیش از ۵۱۲ هزار نفر در این استان با استفاده از حمل و نقل ریلی جابهجا شدند .
به گزارش ایلنا، محمدرضا حبیبی امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در بخش بارگیری و حمل و نقل ریلی از ابتدای امسال بیش از ۷۲ هزار و ۶۲۴ تن بار جابهجا شده و در حوزه تخلیه نیز عملکرد به میزان ۳۴ هزار و ۷۶۰ تن به ثبت رسیده است که از این مقدار حدود ۱۱ هزار تن معادل دویست واگن گندم برای تأمین نیازهای استانی در سیلوی شهرستان ازنا تخلیه شده است.
مدیرکل راه آهن لرستان افزود: در بخش مسافری روزانه چهار اعزام قطار حومهای از مسیر درود تا اندیمشک و بالعکس انجام میشود که این خدمت با پایینترین نرخ بلیت ارائه شده است به گونهای که هزینه بلیت مسیر درود تا اندیمشک تنها ۳۱ هزار تومان تعیین شده است.
مدیرکل راه آهن لرستان ادامه داد: علاوه بر این روزانه هفت اعزام قطار مسافری بینشهری از مبدأ و مقصدهای مختلف همچون اهواز مشهد خرمشهر تهران و بالعکس در حال انجام است که این ظرفیت توانسته بخش قابل توجهی از جابهجایی مسافران منطقه را پوشش دهد.
حبیبی تأکید کرد: تعداد مسافران جابهجا شده از طریق حمل و نقل ریلی در لرستان طی این مدت به بیش از ۵۱۲ هزار نفر رسیده است که این آمار نشاندهنده استقبال بالای مردم از قطارهای مسافری در سطح منطقه است.
وی بیان کرد: از این میزان مسافران جابهجا شده تعداد ۴۲ هزار و ۲۶۶ نفر مربوط به مسافران شهری بوده که از ایستگاههای درود و ازنا برای سفرهای خود استفاده کردهاند و این روند همچنان رو به افزایش است.
مدیرکل راه آهن لرستان خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه حومهای تعداد ۷۷ هزار و ۳۷ نفر از شهروندان از خدمات قطار استفاده کردهاند که این موضوع گویای نقش پررنگ حمل و نقل ریلی در جابهجایی روزانه مردم استان است.