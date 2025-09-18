فرماندار خرمآباد تاکید کرد؛
لزوم تحقق سهم ۷۵ مگاواتی برق شهرستان تا پایان برنامه راهبردی توسعه استان
فرماندار مرکز لرستان با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور بر تحقق سهم ۷۵ مگاواتی شهرستان خرمآباد تا پایان برنامه راهبردی توسعه استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان روز پنجشنبه بیست و هفتم شهریور ماه، در جلسه با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان که با حضور معاونین برنامهریزی و توسعه و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خرمآباد و معاون اشتغال کمیته امداد استان پیرامون بررسی پیشنهاد اداره کل کمیته امداد حضرت امام (ره) مبنی بر احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستان خرمآباد برگزار شد، اظهار کرد: استفاده از پنلهای خورشیدی برای تولید انرژی پاک یکی از راههای موثر و پایدار برای کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی محیط زیست است.
وی افزود: استفاده از پنلهای خورشیدی هیچگونه آلایندگی ندارد و از طرفی هزینههای نگهداری از این سیستم در مقایسه با منابع انرژی فسیلی بسیار پایین است.
فرماندار خرمآباد افزود: با توجه به مزایای محیط زیستی و اقتصادی استفاده از فناوری پنلهای خورشیدی میتواند به عنوان یک سیستم انرژی پایدار و بدون آلودگی شناخته شود.
درمنان در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور بر تحقق سهم ۷۵ مگاواتی شهرستان خرمآباد تا پایان برنامه راهبردی توسعه شهرستان تأکید کرد و گفت: برای ادارات، بانکها، دانشگاهها، چاههای آب کشاورزی، بخش خصوصی، مصارف خانگی و تجاری، ساختمانهای جدیدالاحداث هر کدام در این نقشه راه سهم تعیین شده و همه ما مکلف به تحقق آن هستیم.
در ادامه این جلسه جلال شیخپور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان برای سرمایهگذاری ۳۶۰ میلیارد تومان پیرامون احداث نیروگاه خورشیدی در صورت تأمین زمین و پرداخت ۱۰۰۰ فقره تسهیلات نصب پنلهای خورشیدی به متقاضیان روستایی و شهری واجد شرایط، اعلام آمادگی کرد.