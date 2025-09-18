مدیر عامل آب وفاضلاب ایلام خبر داد:
اتصال بیش از ۲۳۰۰ مشترک جدید به شبکه پایدار آب شرب در ایلام
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۳۰۰ مشترک جدید شهری و روستایی به شبکه پایدار آب شرب متصل شدهاند که این امر گام مهمی در ارتقای خدماترسانی به مردم استان به شمار میرود.
به گزارش ایلنا از ایلام، محمد محمدی اظهار داشت: هماکنون بیش از ۱۸۸ هزار مشترک شهری و ۶۲ هزار مشترک روستایی در استان از خدمات شرکت آب و فاضلاب بهرهمند هستند.
وی افزود: با اجرای طرحهای توسعه شبکه و تکمیل پروژههای آبرسانی، ضریب بهرهمندی جمعیت شهری استان از آب شرب سالم به ۱۰۰ درصد و جمعیت روستایی به ۹۸ درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت آبفا ایلام تصریح کرد: در کنار توسعه زیرساختها، شرکت آب و فاضلاب استان خدمات غیرحضوری متنوعی را نیز برای رفاه حال مشترکین راهاندازی کرده است که از جمله آن میتوان به مشاهده و پرداخت آنلاین قبوض، تقاضای انشعاب جدید و خدمات پس از فروش الکترونیکی اشاره کرد.
وی در پایان از مشترکین خواست در صورت مشاهده درج عبارت «خرابی کنتور» در قبوض آببهاء، با مراجعه به امور آبفای شهرستانها و ادارات تابعه، نسبت به پیگیری و تعویض کنتور اقدام کنند.