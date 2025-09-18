به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی در مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر و معرفی چهره‌های ماندگار تعاون مازندران که صبح پنج‌شنبه برگزار شد، ضمن تبریک به همه تعاونگران، بر نقش حیاتی بخش تعاون در توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به تأکیدات قانون اساسی بر بخش تعاون، گفت: بخش تعاون نقشی اساسی در رشد اقتصادی کشور دارد و در شرایط پس از جنگ که ناامنی‌ها احساس می‌شد، تعاون توانست پیام امید و رشد را به دنیا منتقل کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین راستا، همایشی در صدا و سیما برگزار شده است .

وی همچنین بر اهمیت تعاون و شاخص‌های آن در راهبری کشور و تأثیرگذاری آن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور تأکید کرد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم مدیریتی استاندار مازندران در شرایط سخت نیز قدردانی کرد و اضافه کرد: مطالبه‌گری در بخش تعاون یکی از ویژگی‌های این حوزه است و هفته تعاون فرصت مناسبی است تا دغدغه‌های این بخش شنیده و برای آنها راهکارهای مناسبی اتخاذ شود.

وی همچنین به رویکرد برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به برنامه هفتم، باید شاهد اقدامات قابل توجهی در بخش تعاون باشیم تا این بخش متحول شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، بر اهمیت اقتصاد تعاون تأکید کرد و گفت: تعاونگران انسان‌های اعتقادگرایی هستند و اگر به دنبال تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی هستیم، این امر تنها از مسیر اقتصاد تعاون میسر می‌شود.

وی افزود: هفته تعاون فرصتی است تا مشکلات و دغدغه‌های تعاونگران شنیده شود و راهکارهای مناسبی برای حل آنها ارائه گردد.

بابایی کارنامی از حمایت‌های مستمر بانک توسعه و تعاون از بخش تعاون نیز قدردانی کرد و گفت: این بانک همواره در کنار تعاونگران بوده است و از این بخش حمایت‌های مؤثری داشته است.

