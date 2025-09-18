تمرکز بر استعدادیابی و زیرساختهای پایدار؛ سرمایهگذاری روی آینده ورزش هرمزگان
مدیرعامل باشگاههای ورزشی بندرعباس، با تأکید بر اهمیت شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در استان، از تلاش برای ایجاد سیستم استعدادیابی منظم و بهرهبرداری بهینه از زیرساختهای ورزشی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سینا کلهر، مدیرعامل باشگاه پالایش نفت بندرعباس در جلسهای با اصحاب ورزشی، به تشریح جزئیات اقدامات خود در چند سال اخیر پرداخت و گفت: نمیشود که مدیریت باشگاه بدون برنامه و سیستم منظم باشد. همه چیز باید شفاف و سازمانیافته باشد تا از منابع به بهترین شکل استفاده شود و هیچ بازیکن یا استعداد شایستهای از دست نرود.
او با اشاره به اهمیت مدیریت میانی افزود: مدیریت میانی مؤثر، ستون اصلی پیشرفت باشگاه است. نیازی نیست که هر تصمیمی توسط من گرفته شود، بلکه تیم مدیریتی باید بتواند بخشهای مختلف باشگاه را اداره کند. وظیفه من، هدایت کلان، تنظیم منابع مالی و تعامل با فدراسیون و بخش خصوصی است.
کلهر با بیان مشکلات زیرساختی باشگاهها گفت: ما با مشکلات جدی در بخش ساختمان، زمین ورزشی، تجهیزات تمرینی و مدیریت پشتیبانی مواجه بودیم. در طول این مدت تلاش کردیم با فراهم کردن امکاناتی مانند زمین چمنی، مهمانسرا و تجهیزات تمرینی، زیرساخت پایدار ایجاد کنیم تا بازیکنان بتوانند در شرایط مناسب تمرین و مسابقه دهند. این زیرساختها میتوانند تا ۲۰ سال آینده نیز برای باشگاهها مفید باشند.
او همچنین به استعدادیابی در سطح استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از استعدادها در مناطق محروم هستند و نیاز به شناسایی و حمایت دارند. ما با حضور در محلههای جنوب تهران و جنوب ایران، استعدادهای کمسن و سال را کشف میکنیم. بسیاری از این بچهها توانایی چانهزنی برای حقوق خود را ندارند و بدون حمایت، استعدادشان هدر میرود. برنامه ما این است که با سیستم شفاف و منظم، فرصت رشد برای همه فراهم شود.
کلهر درباره تعامل با بخش خصوصی و فدراسیون افزود: یکی از چالشهای اصلی، نبود درآمد کافی از حق پخش تلویزیونی است که بخش زیادی از درآمد باشگاهها را در دنیا تشکیل میدهد. با این حال، ما توانستیم با همکاری بخش خصوصی و سازمانهای مرتبط، بودجه لازم برای استعدادیابی و توسعه زیرساختها را تأمین کنیم و بازیکنان و تیمها را در شرایط مطلوب قرار دهیم.
او به اهمیت ورزش بانوان نیز اشاره کرد و گفت: محل حضور بانوان در ورزشگاه باید تمیز، ایمن و در بهترین نقطه باشد تا خانوادهها احساس راحتی کنند. این موضوع نه تنها از نظر فرهنگی اهمیت دارد، بلکه نشاندهنده توجه باشگاه به عدالت و مشارکت همه گروهها در ورزش است.
کلهر در پایان با تأکید بر برنامههای آینده بیان کرد: ما امیدواریم با استمرار اقدامات و ایجاد زیرساختهای پایدار، باشگاهها بتوانند مسیر توسعه حرفهای فوتبال را طی کنند و الگویی برای دیگر استانها شوند. تمرکز ما بر استعدادیابی، عدالت در مدیریت، توسعه زیرساختها و ایجاد محیط فرهنگی مناسب برای خانوادهها و بانوان است تا ورزش بندرعباس به سطح ملی برسد.