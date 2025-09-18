هشدار جوی سطح نارنجی در مازندران؛ بارش شدید باران، وزش باد و کاهش دما
هواشناسی مازندران هشدار جوی سطح نارنجی صادر کرد. از شنبه ۲۹ شهریور تا دوشنبه ۳۱ شهریور، بارشهای رگباری، وزش باد شدید و کاهش دما در استان پیشبینی میشود. احتمال وقوع سیلاب و تگرگ در برخی مناطق وجود دارد.
به گزارش ایلنا، ادارهکل هواشناسی استان مازندران در پی پیشبینی فعالیت یک سامانه بارشی قوی، هشدار جوی سطح نارنجی صادر کرد. این سامانه بارشی که از روز شنبه ۲۹ شهریور آغاز خواهد شد، تا پایان دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در تمام مناطق استان بهویژه در نواحی ساحلی و میانبند تاثیر خواهد گذاشت.
طبق اعلام هواشناسی، از روز شنبه تا دوشنبه، بارشهای رگباری همراه با رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید و کاهش دما در استان پیشبینی میشود. کاهش دما در مناطق ساحلی و میانبند تا ۱۰ درجه سانتیگراد و در ارتفاعات تا ۱۵ درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین احتمال وقوع تگرگ در برخی از مناطق استان وجود دارد.
آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی
اختلال در تردد، ریزشسنگ و رانش زمین در جاده های کوهستانی و خسارت به سازه های کممقاوم و سست بنیان اثر این مخاطره است.
هواشناسی مازندران به پاکسازی کانالهای هدایت آب در سطح شهرها، عدم اسکان در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیلها احتیاط هنگام تردد در جادهها و محورهای کوهستانی پرهیز از فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی، محکم نمودن سازههای کم مقاوم و سست بنیان، تمهیدات لازم در بخش های مختلف کشاورزی ( شالیکاران، گلخانه داران، باغداران، دامداران توصیه کرد.
ادارهکل هواشناسی مازندران از تمام شهروندان و مسئولان خواسته است تا به توصیههای این هشدار توجه کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود.