رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
از اول دی هیچ فاکتور کاغذی اعتبار ندارد / لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی گفت: از ابتدای دیماه امسال هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی ندارد و تمامی صورتحسابها باید به شکل الکترونیکی صادر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد هادی سبحانیان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی اظهار داشت: اجرای این قانون به موجب مصوبه شورای عالی سران با تأخیر دو ساله آغاز شد و در حال حاضر به صورت کامل در حال اجراست.
وی افزود: مجلس در کنار پیشبینی مشوقهای مناسب، جرایم سنگینی نیز برای عدم اجرای این قانون تعیین کرده است.
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معافیتهای مالیاتی به طور خودکار لغو خواهد شد.
سبحانیان با تأکید بر اینکه امکان حذف معافیت مالیاتی از طریق بخشنامه وجود ندارد و خلاف قانون است، خاطرنشان کرد: در عین حال، امکان بخشودگی جرایم برای مؤدیان وجود دارد.