به گزارش خبرنگار ایلنا، حاکم ممکان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رییس و اعضای کمسیون اقتصادی مجلس برگزار شد اظهار داشت: متأسفانه از ظرفیت‌های مرزی برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان استفاده مطلوبی نشده است.

ممکان افزود: در حالی که رویه “کولبری” با اعتباری حدود ۴۵۰ میلیون دلار تنها برای سه شهرستان استان در نظر گرفته شده، سایر شهرستان‌ها از جمله سلماس، چالدران، ارومیه و اشنویه مغفول مانده‌اند.

وی خواستار اتخاذ تدابیری شد تا همه شهرستان‌های مرزی از این مزیت برخوردار شوند.

رییس مجمع نمایندگان استان، با بیان اینکه سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار تبادلات مرزی از مرزهای آذربایجان‌غربی انجام می‌شود، تصریح کرد: سهم واقعی مرزنشینان از این ظرفیت عظیم اقتصادی ناچیز است و باید قوانین و سازوکارهای موجود در این زمینه اصلاح شود.

ممکان، با اشاره به جایگاه آذربایجان‌غربی به‌عنوان قطب کشاورزی کشور افزود: دیپلماسی اقتصادی باید از طریق وزارت امور خارجه فعال شود تا محصولات کشاورزان استان در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

نماینده ارومیه در مجلس، با انتقاد از افزایش سرسام‌آور نهاده‌های دامی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی گفت: این روند موجب ضرر و زیان گسترده کشاورزان شده و حمایت کافی از این قشر مولد صورت نمی‌گیرد.

وی خواستار تدوین راهکارهای عملی برای شکوفایی اقتصاد استان و حمایت جدی‌تر از کشاورزان و مرزنشینان شد.

انتهای پیام/