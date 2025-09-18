علی سجاد جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۵۶ فقره آتش‌سوزی در این پارک رخ داد که ۳۵۰ هکتار از جنگل‌ منطقه طعمه حریق شد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال دو فقره پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و سه نفر متهم به مراجع قضایی معرفی که پرونده‌ها در حال رسیدگی است.

رئیس پارک ملی کرخه افزود: اجرای پایش‌های مستمر در نقاط آسیب‌پذیر، تذکر به کشاورزان و احیای ۴۳ کیلومتر از کانال مرزی منطقه به عنوان «کانال آتش‌بر»، در کاهش وقوع آتش‌سوزی‌ها نقش مهمی داشته است.

رئیس پارک ملی کرخه با اشاره به دلایل این آتش‌سوزی‌ها گفت: در بسیاری از موارد علت خاصی مشخص نشده اما تردد دامداران، عبور جاده‌ها و مسیرهای اصلی از عرض منطقه، حضور گردشگران و مصرف‌کنندگان مواد مخدر می‌تواند از عوامل وقوع آتش‌سوزی در منطقه باشد.

جلالی بیان کرد: بارندگی‌های اواخر فصل گذشته باعث افزایش پوشش گیاهی علفی یکساله در کف جنگل‌ شد و با توجه به گرمای هوا این موضوع خطر آتش‌سوزی را افزایش داده اما با اقدامات حفاظتی، شاهد کاهش محسوس آتش‌سوزی‌ها در سال جاری هستیم.

انتهای پیام/