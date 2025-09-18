خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

کاهش ۸۰ درصدی آتش‌سوزی‌ها در پارک ملی کرخه/ عاملان به مراجع قضایی معرفی شدند

کاهش ۸۰ درصدی آتش‌سوزی‌ها در پارک ملی کرخه/ عاملان به مراجع قضایی معرفی شدند
کد خبر : 1687695
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره پارک ملی کرخه با بیان اینکه تعداد آتش‌سوزی‌ها در این پارک از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۲۲ فقره بوده است، گفت: در مجموع ۵۱ هکتار از عرصه‌های طبیعی دچار حریق شد که این میزان نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

علی سجاد جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۵۶ فقره آتش‌سوزی در این پارک رخ داد که ۳۵۰ هکتار از جنگل‌ منطقه طعمه حریق شد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال دو فقره پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و سه نفر متهم به مراجع قضایی معرفی که پرونده‌ها در حال رسیدگی است.

رئیس پارک ملی کرخه افزود: اجرای پایش‌های مستمر در نقاط آسیب‌پذیر، تذکر به کشاورزان و احیای ۴۳ کیلومتر از کانال مرزی منطقه به عنوان «کانال آتش‌بر»، در کاهش وقوع آتش‌سوزی‌ها نقش مهمی داشته است.

رئیس پارک ملی کرخه با اشاره به دلایل این آتش‌سوزی‌ها گفت: در بسیاری از موارد علت خاصی مشخص نشده اما تردد دامداران، عبور جاده‌ها و مسیرهای اصلی از عرض منطقه، حضور گردشگران و مصرف‌کنندگان مواد مخدر می‌تواند از عوامل وقوع آتش‌سوزی در منطقه باشد.

جلالی بیان کرد: بارندگی‌های اواخر فصل گذشته باعث افزایش پوشش گیاهی علفی یکساله در کف جنگل‌ شد و با توجه به گرمای هوا این موضوع خطر آتش‌سوزی را افزایش داده اما با اقدامات حفاظتی، شاهد کاهش محسوس آتش‌سوزی‌ها در سال جاری هستیم.

کاهش ۸۰ درصدی آتش‌سوزی‌ها در پارک ملی کرخه/ عاملان به مراجع قضایی معرفی شدند

انتهای پیام/
خبرنگار : محمد آل کثیر
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی