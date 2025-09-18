در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
کاهش ۸۰ درصدی آتشسوزیها در پارک ملی کرخه/ عاملان به مراجع قضایی معرفی شدند
رئیس اداره پارک ملی کرخه با بیان اینکه تعداد آتشسوزیها در این پارک از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۲۲ فقره بوده است، گفت: در مجموع ۵۱ هکتار از عرصههای طبیعی دچار حریق شد که این میزان نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
علی سجاد جلالی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۵۶ فقره آتشسوزی در این پارک رخ داد که ۳۵۰ هکتار از جنگل منطقه طعمه حریق شد.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال دو فقره پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و سه نفر متهم به مراجع قضایی معرفی که پروندهها در حال رسیدگی است.
رئیس پارک ملی کرخه افزود: اجرای پایشهای مستمر در نقاط آسیبپذیر، تذکر به کشاورزان و احیای ۴۳ کیلومتر از کانال مرزی منطقه به عنوان «کانال آتشبر»، در کاهش وقوع آتشسوزیها نقش مهمی داشته است.
رئیس پارک ملی کرخه با اشاره به دلایل این آتشسوزیها گفت: در بسیاری از موارد علت خاصی مشخص نشده اما تردد دامداران، عبور جادهها و مسیرهای اصلی از عرض منطقه، حضور گردشگران و مصرفکنندگان مواد مخدر میتواند از عوامل وقوع آتشسوزی در منطقه باشد.
جلالی بیان کرد: بارندگیهای اواخر فصل گذشته باعث افزایش پوشش گیاهی علفی یکساله در کف جنگل شد و با توجه به گرمای هوا این موضوع خطر آتشسوزی را افزایش داده اما با اقدامات حفاظتی، شاهد کاهش محسوس آتشسوزیها در سال جاری هستیم.