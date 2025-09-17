استاندار: کرمانشاه ظرفیت تبدیل به قطب اقتصادی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی در آیین روز صنعت و معدن که با حضور معاون وزیر صمت، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، مدیران کل و جمعی از فعالان صنعتی برگزار شد، با تقدیر از تلاش‌های صنعتگران، آنان را «جهادگران واقعی کشور» خواند و اظهار کرد: «بارها گفته‌ام هرکس در این شرایط دشوار یک کیلوگرم تولید انجام دهد و حتی یک نفر را مشغول به کار کند، مصداق واقعی جهاد را انجام داده است.»

وی به بهبود شاخص‌های اقتصادی استان در دولت چهاردهم اشاره کرد و آن را نتیجه تلاش فعالان اقتصادی و همراهی بخش خصوصی دانست.

استاندار کرمانشاه در ادامه به نقش حیاتی بخش خصوصی در توسعه استان اشاره کرد و گفت: «بخش خصوصی بازوی اصلی توسعه است و وظیفه ما حمایت و همراهی با این بخش است. بدون مشارکت فعالین اقتصادی، رسیدن به توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست.»

وی با قدردانی از فعالان اقتصادی که در شرایط سخت تولید را سرپا نگه داشته‌اند، افزود: «بابت تمام کمبودها عذرخواهی می‌کنیم و تمام تلاش ما این است که مشکلات را به حداقل برسانیم.»

حبیبی تولید را «قلب تپنده اقتصاد» برشمرد و تأکید کرد: «حمایت از تولید و اشتغال وظیفه دستگاه‌هاست و هرگونه کوتاهی در این مسیر، آسیب مستقیم به اقتصاد و مردم وارد می‌کند.»

استاندار کرمانشاه به معضل ناترازی انرژی که بخش تولید استان را با چالش مواجه کرده اشاره کرد و گفت: «دولت چهاردهم وارث این ناترازی بود، اما تلاش داریم مشکلات انرژی بخش تولید را رفع کنیم و این معضل مانع فعالیت و رشد واحدهای صنعتی استان نشود.»

حبیبی با اشاره به حضور گسترده هیأت دولت، وزرا و معاونین رئیس جمهور در استان طی یک سال گذشته اظهار کرد: «تصویب ۳۸ همت تسهیلات، ۲۶ همت اعتبارات عمرانی و ۵۰ همت طرح سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به کرمانشاه است و مسیر توسعه را هموار می‌کند.»

استاندار کرمانشاه ظرفیت‌های استان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، پتروشیمی و صادرات را بی‌نظیر خواند و گفت: «با اتکا به این ظرفیت‌ها و حمایت‌های دولت، کرمانشاه می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شود و فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوانان فراهم آورد.»

وی به اهمیت صادرات به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: «واحدهای تولیدی که صادرات را در برنامه خود ندارند، محکوم به شکست هستند. توجه به صادرات موجب پویایی و رقابت‌پذیری بیشتر واحدهای تولیدی خواهد شد.»

استاندار کرمانشاه همچنین به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولیدی استان تأکید کرد و افزود: «باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم. به عنوان مثال، سالانه ۱۱۰ هزار تن نخود در استان تولید می‌شود که بخش عمده آن خام فروخته می‌شود و فرصت ارزش‌آفرینی در این حوزه به هدر می‌رود.»

وی به راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: «این مرکز خانه سرمایه‌گذاران است و تمامی نمایندگان ادارات و دستگاه‌ها برای ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران در این مرکز حضور دارند تا مسیر سرمایه‌گذاری تسهیل شود و مجوزها سریع‌تر صادر گردد.»

در ادامه مراسم، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای استان، اظهار کرد: «سلام خود را به مردم مقاوم کرمانشاه و شهدایی که جان خود را برای حفظ کشور فدا کردند، تقدیم می‌کنم.» وی حضور مکرر مقام عالی وزارت و معاونان وزارتخانه در استان را نشانه عزم جدی دولت برای رفع مشکلات صنعتگران دانست.

شیخ با تأکید بر اهمیت تولید به‌عنوان اولویت نخست کشور، افزود: «محدودیت‌های انرژی نباید مانع فعالیت تولیدی شود و قطعی برق صنایع باید آخرین گزینه باشد. بانک مرکزی و بانک‌ها نیز باید همکاری کنند تا تولیدکنندگان ظرفیت خود را به حداکثر برسانند.»

وی همچنین به دستاوردهای صادراتی استان اشاره کرد و گفت: «در پنج ماه گذشته، بیش از ۵۰ درصد صادرات کشور به عراق از استان کرمانشاه انجام شده و صنایع پتروشیمی، معدنی و غذایی استان نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده‌اند.»

معاون وزارت صمت به صنایع نوآورانه استان نیز اشاره کرد و گفت: «طرح‌هایی مانند سوخت سبز زاگرس و تولید ایمپلنت‌های استخوانی، فرصت‌های ارزش‌آفرینی صنعتی در استان را افزایش داده و زمینه توسعه صنایع پیشرفته را فراهم کرده است.»

شیخ ابراز امیدواری کرد که این اقدامات منجر به توسعه پایدار و شکوفایی صنعتی کرمانشاه در سال‌های آینده شود و تأکید کرد: «تمامی تلاش خود و همکاران وزارت صمت را برای رفع مشکلات صنعتگران استان به کار خواهیم گرفت.»

کارشناسان اقتصادی معتقدند توجه به تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع نوآورانه و افزایش ظرفیت صادرات، می‌تواند کرمانشاه را به یک هاب اقتصادی مهم در غرب کشور تبدیل کند و فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوانان ایجاد کند.

استاندار کرمانشاه و معاون وزارت صمت تأکید کردند که نگاه به آینده صنعت استان باید مبتنی بر صادرات، کاهش خام‌فروشی، ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع دانش‌بنیان باشد و تمامی ارکان دولت و بخش خصوصی باید در این مسیر همسو شوند. راه‌اندازی مراکز تسهیل سرمایه‌گذاری، اختصاص اعتبارات کلان و حمایت از صنایع نوآورانه، گواه این است که کرمانشاه نه تنها در مسیر توسعه اقتصادی قرار دارد، بلکه می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در حوزه تولید، اشتغال و صادرات باشد.

