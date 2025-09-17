به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حامد جبل‌عاملی در مراسم تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی، افزود: تورم افسارگسیخته معضل اساسی و بزرگ فعالیت‌های اقتصادی است. تورم زمانی رخ می‌دهد که خرج از دخل بیشتر باشد. شاید زمانی درآمد مالیاتی و فروش نفت هزینه‌های کشور جبران را می‌کرد، اما امروز سرعت هزینه‌ها بیشتر از درآمدهای کشور است. در این راستا همه باید افزایش تولید ناخالص ملی را به عنوان یک هدف مشترک را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: برای تحقق توسعه پایدار، باید حداقل رشد اقتصادی کشور در 10 سال آینده بالای 8 درصد برسد، این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین نهادهای مرتبط است تا با ایجاد بسترهای مناسب، سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید، به تحقق این رشد دست یابیم. تلاش‌های زیادی در راستای سقف بهینه‌سازی ارزی صورت گرفته و با دستور وزیر صنعت، این موضوع به زودی حل خواهد شد و صنعتگران می‌توانند ثبت سفارش خود را انجام دهند.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برنامه‌ها در کشور باید بر اساس تولید ثروت شکل بگیرد و تمامی نهادها و افراد باید برای تولید ثروت در کشور تلاش کنند. باید این نکته را در نظر داشت که اولویت اصلی کشورهای توسعه‌یافته، تولید ثروت است و پس از این موضوع به مسائل دیگر توجه می‌کنند. این رویکرد نمایانگر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و تمرکز بر ایجاد بسترهای مناسب برای تولید است.

جبل‌عاملی تصریح کرد: باید گفتمانی جامع و مؤثر در خصوص تولید ثروت در کشور شکل بگیرد. ایجاد این گفتمان می‌تواند به هم‌افزایی تلاش‌ها و تقویت همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی کمک کند، تا در نهایت به رشد پایدار و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. در این حوزه بخش خصوصی نقشی کلیدی و اثرگذار را ایفا خواهد کرد. هر جایی که بخش خصوصی محکم و هدفمند در صحنه وارد شده، موفق بوده و این بخش باید مطالبه‌گری جدی در حوزه تولید ثروت داشته باشد.

وی به موضوع صادرات به عنوان یکی از فرایندهای مهم بخش‌های اقتصادی اشاره کرده و بیان داشت: اصلی‌ترین دغدغه وزارت صنعت، صادرات است و این مهم با جدیت پیگیری می‌شود، وزارتخانه تمام تلاش خود را به منظور افزایش حجم صادرات و بهبود کیفیت کالاهای صادر شده به کار گرفته است، توجه به صادرات نه تنها می‌تواند به تقویت تولید ملی کمک کند، بلکه به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز منجر خواهد شد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: فرایندهای تولیدی در پایداری و قوام اجتماعی بسیار با اهمیت بوده و تأثیرگذار است. برای حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های بیشتری در راستای حمایت از صنایع و تولید داخلی انجام شود، چرا که تولید نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به تقویت روابط اجتماعی و ایجاد اشتغال نیز منجر می‌شود.

جبل‌عاملی ابراز داشت: قوام اجتماعی منوط به تولید است و اگر تولید دچار رکود شود یا به مسیر نادرست برود، هماهنگی اجتماعی و قوام اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده‌ ارتباط عمیق بین وضعیت تولید و سلامت اجتماعی است و در این راستا می‌طلبد که تمامی نهادها برای جلوگیری از رکود تولید و ارتقاء آن به همکاری بپردازند و با یکدیگر همگام باشندن تا ثبات و انسجام اجتماعی حفظ شود.

قطعی برق یک معضل جدی در حوزه‌های تولیدی و صنعتی است

استاندار مرکزی نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه قطعی برق یک معضل جدی در حوزه‌های تولیدی و صنعتی است، گفت: به طور قطع مشکل ناترازی انرژی در این استان به عنوان نخستین استان در سطح کشور رفع خواهد شد. برای حل مشکل ناترازی‌های انرژی منتظر هیچ دستوری نبودیم. در حوزه ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی به سرعت بلافاصله فعالیت‌ها و اقدامات در استان آغاز شده و در این مسیر پیشتاز هستیم.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: روزهای سه‌شنبه در استان مرکزی به عنوان روز همت اقتصادی نامگذاری شده است. در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون مشکلات بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی و تولیدی این استان از نزدیک بررسی و تصمیمات لازم برای آنها اتخاذ شده است. با حضور تیم مدیریتی استان تمامی تلاش‌ها برای حل مشکلات و معضلات در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی به کار گرفته شده است.

وی به تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی که در استان مرکزی فعالیت می‌کنند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در حال حاضر بیش از 3000 واحد تولیدی و صنعتی در این استان به فعالیت مشغول هستند که از این تعداد 550 واحد کالاهای صادراتی تولید می‌کنند. میزان صادرات غیرنفتی استان در سال 1403 به یک میلیارد و 600 میلیون دلار رسید. این میزان صادرات از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در این استان سابقه نداشته است.

استاندار مرکزی به موضوع تحریم‌هایی که بر علیه کشور اعمال می‌شود اشاره کرده و اظهار داشت: مدت‌های زیادی است که بخش بزرگی از جهان در تقابل و جنگ با کشور ایران است و تصور می‌کردند که تحریم‌های فلج کننده‌ای را بر کشور تحمیل کرده‌اند، اما سخت در اشتباه بودند. چرا که صنعتگران و تولیدکنندگان در کنار سایر بخش‌ها، تحریم‌های ظالمانه را به خوبی مدیریت کردند که تلاش‌های آنها جای تقدیر دارد.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی استان مرکزی در جنگ 12 روزه تعطیل نشد و همه نیروهای کارگری و مهندسی با تمام توان مشغول کار بودند. نانوایی‌های استان مرکزی بیشترین همکاری را در بازه زمانی جنگ 12 روزه داشتند. شمار زیادی از آنها با وجود داشتن مطالبات و اعتراضات در پیش از جنگ و مشکل سیستم کارت‌خوان فروش نان در زمان جنگ، فعالیت خود را نه تنها تعطیل نکردند بلکه برخی از آنها فعالیت شبانه‌روزی داشتند.

تولیدکنندگان و صنعتگران در فرایندهای مشکلات ناشی از ناترازی انرژی نقشی نداشته‌اند

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران در فرایندهای مدیریت، تولید و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی نقشی نداشته‌اند، اما در این حوزه بیشترین تاوان را می‌دهند. این قشر در کنار ناترازی و تعطیلات رسمی کشور، 10 روز کاری در ماه دارند، اما در ازای آن 30 روز حقوق، بیمه، مالیات و سایر موارد را پرداخت می‌کنند. تمامی مشکلات بر دوش تولید و صنعت است. باید در حوزه ناترازی‌های انرژی هماهنگی بیشتری با صنعت وجود داشته باشد.

محسن بهرامی افزود: توسعه انرژی خورشیدی نیازمند سرمایه است، اما تأمین انرژی در این شرایط که صنایع با کمبود سرمایه در گردش روبرو هستند به راحتی مقدور نیست. باید سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی شفاف شود. گفته می‌شود که سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور است و وزارت نیرو 3 تا 4 سال نخست راه‌اندازی انرژی خورشیدی توسط صنایع، خریدار برق خواهد بود، اما در مرحله اقدام، علامت‌های سئوال بسیاری وجود دارد.

وی ادامه داد: بخش‌های اقتصاد کشور به خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند حمایت‌های جدی و باپشتوانه است. تحریم‌ها فشارهای بسیاری را به این بخش‌ها وارد کرده و به اقتصاد کشور آسیب‌های جدی زده است. در این راستا باید برای رفع چالش‌ها اهتمام ویژه داشت. واحدهای تولیدی و صنعتی امروز نیاز مبرم به تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا دارند و در صورت عدم تحقق این موضوع امکان صادرات محصولات وجود نخواهد داشت.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی خواستار افزایش اختیارات مدیران استان‌ها شد و اظهار داشت: مدیران ارشد هر استان از وضعیت صنعتگران و تولیدکنندگان منطقه تحت فعالیت خود به خوبی آگاه هستند و با افزایش سطح اختیارات می‌توانند مشکلات را حل کنند. اما دایره اختیارات به حدی محدود است که برای کوچکترین فعالیت باید به پایتخت مراجعه کرد، در حالی که می‌توان با تفویض اختیارات به مدیران استانی بسیار از مشکلات را سریعتر حل‌وفصل کرد.

بهرامی تصریح کرد: باید از ظرفیت نخبگان تولید و صنعت و همچنین بخش‌های خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر استفاده شود. خانه‌های صنعت با توجه به پتانسیل عظیمی که دارند می‌توانند با تعاملات خود به دولت کمک کنند، اما دولت این ظرفیت را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد. در حالی که باید به گونه‌ای اقدامات را انجام دهند که وضعیت از این شرایط خارج شود. اتاق بازرگانی نیز ظرفیتی بزرگ است که باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان داشت: تولیدکنندگان و نخبگان صنعتی استان و کشور به راحتی می‌توانند سرنوشت آنچه که در وزارتخانه‌ها در قالب لوایح و در مجلس در قالب قانون نوشته می‌شود را تشریح کنند. در واقع پیشرفت، حاصل تعامل و خرد جمعی میان تمامی بخش‌های جامعه است که متأسفانه در سال‌های اخیر کمتر به آن بها داده شده است. وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه گواهی بر این مدعا است که حتی درک و فهم این بخشنامه‌ها برای مسئولان ارشد استانی نیز چالش‌آفرین است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی تأکید کرد: یکی از پایه‌های پیشرفت هر کشوری، همدلی و همراهی صادقانه میان دولت و بخش خصوصی است. امروز قدردان صنعتگران و تولیدکنندگان هستیم، چرا که با وجود تمامی مشکلات پرچم عزت و استقلال کشور ایران را برافراشته نگاه داشته‌اند. تولیدکنندگان تعهد و تعصب خود را همواره نشان داده‌اند و در جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر، با ایجاد ثبات و آرامش در کشور و امنیت در محیط کار خود مسیر تولید را با جدیت پیگیری کردند.

تولیدکنندگان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این مراسم با عذرخواهی از صنعتگران و تولیدکنندگان استان بابت ناترازی‌های برق، گفت: به عنوان متولی حوزه صمت این استان باید به نوبه خود و از این جایگاه، بابت ناترازی برق و قطعی آن، آغاز ناترازی گاز در ماه‌های آینده، مشکلات حوزه واردات و تأمین مواد اولیه، صف طولانی تخصیص ارز و کمبود تسهیلات برای تأمین گردش مالی، عذرخواهی کنم.

علی جودکی افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی در 5 ماهه نخست سال جاری تنها 67 روز کاری داشتند و 150 روز حقوق را به شکل نقدی مالیات پرداخت کردند که جای این شرایط عذرخواهی دارد. بابت فعالیت‌های تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی در بازه زمانی جنگ 12 روزه که سبب جلوگیری از وقوع هرگونه آسیب شدند و همچنین عدم وجود کوچکترین مشکل و کمبود در کشور، قدردان صنعتگران و تولیدکنندگان استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند، ادامه داد: استان مرکزی به پایتخت صنعتی ایران شهرت دارد. 3113 واحد تولیدی صنعتی، 673 واحد تولیدی صنفی و 691 واحد معدنی در استان فعال است. سامانه صنعت‌یار به زودی راه‌اندازی می‌شود که بدنه اقتصادی کشور را به هم پیوند خواهد داد. امید است که با حل تمامی مسائل و مشکلات، ایرانی سرافزار را بسازیم و به بهترین شکل به نسل آینده تحویل دهیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به فرایند انتخاب واحدهای صنعتی و معدنی اشاره کرده و اظهار داشت: انتخاب واحدهای صنعتی و معدنی در چنین استانی بسیار دشوار است که این فرایند در سال جاری به خانه صنعت و معدن استان سپرده شد. قدردانی از بیش از 40 واحد صنعتی و معدنی به معنی قابل قبول نبودن فعالیت دیگر واحدخا نیست، بلکه تمامی واحدهای استان با تمام قوا برای اقتصاد کشور تلاش کرده‌اند.

