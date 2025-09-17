خبرگزاری کار ایران
طوفان شن ۷۰۰ نفر را در شمال سیستان و بلوچستان روانه مراکز درمانی کرد

کد خبر : 1687627
رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: تداوم طوفان شن و گرد و غبار در سه روز گذشته موجب مراجعه حدود ۷۰۰ نفر از شهروندان شهرستان‌های شمال سیستان و بلوچستان به مراکز بهداشتی و درمانی شد.

به گزارش ایلنا، حسین شهدادی روز چهارشنبه  اضافه کرد: از این تعداد ۶۴ نفر بستری و ۶۳۶ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند.

وی تاکید کرد: وزش طوفان شن که از سه روز گذشته در شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز شدت گرفته، مشکلات بسیاری را برای ساکنان این مناطق بوجود آورده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل ادامه داد: بیشتر بیماران مراجعه‌کننده دچار مشکلات تنفسی، قلبی‌ عروقی و چشمی بودند و تعدادی از آنها نیز در پی حوادث ترافیکی ناشی از کاهش دید افقی به مراکز درمانی مراجعه کردند.

شهدادی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۴ هزار نفر در منطقه سیستان بر اثر طوفان‌ شن و گرد و غبار به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که برخی از آنان نیازمند بستری بودند و بقیه به‌صورت سرپایی مداوا شدند.

