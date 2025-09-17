دیدار سفیر چین با شهردار ساری؛ پیوند دو فرهنگ در مسیر راه ابریشم
در راستای توسعه دیپلماسی شهری و تقویت همکاریهای پایدار، زونگ پی وو، سفیر جمهوری خلق چین در ایران در اولین سفر خود به مازندران ، با سید حسن احمدی، شهردار ساری، دیدار کرد و در این نشست بر توسعه روابط دوجانبه و تبادل تجربیات مدیریت شهری میان ساری و شهرهای کشور چین تأکید شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حسن احمدی در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه ساری بهعنوان مرکز استان مازندران و بزرگترین شهر شمال ایران با جمعیتی بالغبر ۳۵۰ هزار نفر، بر موقعیت ممتاز جغرافیایی این شهر در مجاورت جنگلهای هیرکانی، رشتهکوههای البرز و ساحل دریای خزر تأکید کرد.
وی آبوهوای معتدل و مرطوب ساری و تبدیل آن به مقصد و یکی از قطبهای گردشگری طبیعی کشور را از نقاط قوت شهر برشمرد.
شهردار ساری بابیان ظرفیتهای قابلتوجه ساری در حوزههای گردشگری، کشاورزی و خدمات شهری و همچنین نقش آن بهعنوان شاهراه ارتباطی شرق و مرکز ایران، آمادگی خود را برای انعقاد تفاهمنامه خواهرخواندگی با یکی از شهرهای چین اعلام کرد و این مهم را زمینهساز رونق اقتصادی برای ساری دانست.
احمدی همچنین پیشنهاد برگزاری سالانه جشنوارههای بومی محلی مانند «کئی پلا» و «تش کله» ساری در چین و متقابلاً برگزاری جشنوارههای چینی در ساری را مطرح کرد و آن را گامی مؤثر در جهت تبادل فرهنگی، ایجاد اقتصاد و جذب گردشگر ارزیابی نمود. وی همچنین عضویت در اتحادیه بینالمللی گردشگری شهرهای جاده ابریشم را فرصتی مهم برای آینده شهر ساری دانست.
وی با اشاره به موقعیتهای استراتژیک ساری ازجمله جنگلهای بکر، رودخانه تجن، آبوهوای معتدل، سد شهید رجایی و نزدیکی به پایتخت و برخورداری از مسیرهای ریلی، هوایی و جاده ای بین المللی آن را مکانی مناسب برای سرمایهگذاری معرفی کرد و پیشنهاد داد که ۸ کیلومتر از حاشیه رودخانه تجن برای سرمایهگذاری و گردشگری در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد. همچنین، بر تبادل تجربیات در حوزههای فناوری، روانسازی ترافیک، هوشمند سازی شهری و انرژیهای تجدید پذیر (خورشیدی) و همچنین تبادلات اقتصادی تأکید شد.
در مقابل، زونگ پی وو، سفیر چین در ایران، اولین سفر خود به مازندران و ساری را تجربهای خاطرهانگیز توصیف کرد و از طبیعت زیبا، منابع فراوان و مردم سختکوش ساری به نیکی یادکرد.
وی ساری را شهری زیبا و پاک با رودخانهای که روح شهر محسوب میشود، خواند. سفیر چین همچنین بر استقبال جامعه بینالمللی از جاده ابریشم و ثمرات واقعی آن تأکید کرد و همکاریهای خوب چین و ایران در این چارچوب را ازجمله نقش شهر ساری در مرکز مازندران که در مسیر راه ابریشم می باشد را ستود.
زونگ پی وو بابیان اینکه چین فرصتهای توسعهای را برای سایر کشورهای دوست فراهم میآورد و حجم تجارت چین با کشورهای امتداد جاده ابریشم دو درصد بیشتر از سایر کشورهاست، وظیفه مهم معرفی ظرفیتهای استان مازندران و شهر ساری به مردم چین را مورد تأکید قرار داد.
سفیر چین ابراز امیدواری کرد که با تلاش همکارانش در سفارت، معرفی شایستهای از مازندران و مرکز آن به چین صورت گیرد.
وی افزود: این دیدار، گام مهمی در جهت تعمیق روابط میان ساری و چین محسوب میشود و راه را برای همکاریهای آتی و رشد متقابل هموار میسازد.
سفیر چین در این دیدار به طور رسمی از شهردار ساری برای حضور در سفارت چین در تهران دعوت کرده و خواستار همکاری افزون تر در معرفی ظرفیت های بیشتر شهر ساری به مردم چین شد.